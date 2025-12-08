Noite das Personalidades Esportivas premia o desporte cearense

Foto: João Filho Tavares Noite das Personalidades Esportivas de 2025 acontece na Fiec nesta segunda-feira, 8 de dezembro

A 53ª edição da Noite das Personalidades Esportivas acontece nesta segunda-feira, 8 de dezembro, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Conhecida como o “Oscar do Esporte”, a cerimônia celebra os destaques do ano no cenário esportivo cearense em diferentes categorias, escolhidos por 19 cronistas esportivos.

Os vencedores foram anunciados em novembro, durante o programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, apresentado pelo jornalista Sérgio Ponte, idealizador da premiação.

Entre os dirigentes homenageados, houve empate técnico: o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o CEO de futebol do clube, Haroldo Martins, dividirão o prêmio em 2025. Ambos recebem a homenagem pela primeira vez.

O treinador eleito foi Léo Condé, também do Ceará, escolhido de forma unânime. No comando do clube desde a temporada passada, ele levou o time ao título do Campeonato Cearense.

O zagueiro Willian Machado, do Ceará, foi eleito o atleta destaque da temporada, com oito votos. Também foram lembrados na categoria Pedro Raul, Galeano, Dieguinho, João Ricardo e Breno Lopes.

A revelação do ano é Gustavo Mancha, atleta formado no Fortaleza e atualmente no Olympiacos, da Grécia. Na arbitragem, o assistente Fifa Nailton Oliveira foi o escolhido pelos cronistas.

A homenagem mais aguardada da noite será para Eveliny Almeida, ex-árbitra Fifa. Ela se torna a personalidade esportiva do ano e volta ao evento. A primeira premiação havia sido como árbitra Fifa, quando se tornou a primeira mulher cearense no quadro da entidade.

A cerimônia, restrita a convidados, vai reunir dirigentes, atletas, profissionais da imprensa em uma noite dedicada a reconhecer quem marcou o esporte cearense ao longo de 2025.

Confira a lista completa dos homenageados

Futebol

Dirigentes: João Paulo Silva (CE) – 10 votos; Haroldo Martins (CE) – 9 votos.

Jogador: Wilian Machado (CE) – 8 votos.

Técnico: Léo Condé (CE) – 19 votos.

Jogador Revelação: Gustavo Manchaa (Fortaleza) – 8 votos.

Árbitro: Nailton de Oliveira Junior – 11 votos.

Homenageados Especiais

Júnior Cearense – técnico do Maracanã.

Lucas Mota – imprensa esportiva.

Ciro Câmara – imprensa; documentário futebolístico sobre Amilton Melo.

Lúcio Brasileiro – jornalista; personalidade esportiva de todos os tempos.

Esporte Amador

Atleta: Arthur Patricio – aluno do Colégio Christus; goleiro do futsal do Fortaleza.

Dirigente Interiorano: Roberto Pessoa – Maracanaú.

Dirigente Promocional: Paulo André Holanda – SESI; comandou a Copa Fiec 75 anos, a maior competição amadora do ano.

Dirigente Educacional da Década: José de Carvalho Rocha – Colégio Christus.

Empresas Agraciadas

Mercantil São Luiz – Promotora.

Sopai Hospital Infantil – Filantropia.

Personalidade Esportiva Brasileira do Ano

Evelyne Almeida – única árbitra cearense a fazer parte da Comissão Nacional da Arbitragem Brasileira.

Comenda Jornalista Alan Neto

Ricardo Cavalcante – presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará.

Francisco Chagas Vieira – secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Ceará.