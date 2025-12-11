Após rebaixamento, Léo Condé deixa o Ceará e não segue para 2026

Foto: Samuel Setubal/O POVO Léo Condé, que comanda o Ceará desde o fim de junho de 2024, é o terceiro técnico mais longevo da Série A

Léo Condé não seguirá no comando do Ceará para a próxima temporada. Após reunião entre a diretoria alvinegra e o profissional durante a tarde de ontem, na sede do Vovô, em Porangabuçu, as partes decidiram por não renovar o vínculo, que era válido até o fim do ano. Assim, o departamento de futebol do clube irá ao mercado em busca de um novo treinador.

Em comunicado no site oficial, o Vovô confirmou o fim da parceria e agradeceu ao comandante e aos membros da comissão técnica pelo período de trabalho. Além de Condé, deixam o Alvinegro o auxiliar Renatinho Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura.

"Profunda gratidão pela entrega no período em que estiveram em Porangabuçu e o respeito pela trajetória enquanto vestiram preto e branco, além de desejar sucesso na sequência de suas trajetórias", destacou o clube.

Léo Condé deixa o Ceará após um ano e cinco meses. O comandante foi oficializado pelo clube no dia 27 de junho de 2024 para assumir o lugar de Vagner Mancini. Naquela ocasião, o Vovô vivia um momento de instabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, vindo de quatro jogos consecutivos sem vitórias.

Condé conseguiu arrumar a equipe e, ao término de 2024, conquistou o acesso à primeira divisão nacional. Teve seu contrato renovado para 2025, ano que iniciou de forma positiva: venceu o Campeonato Cearense contra o Fortaleza, resgatando a hegemonia estadual do Vovô, e cumpriu as metas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

Na Série A, principal torneio da temporada para o Ceará, o desempenho foi de altos e baixos. No primeiro turno, o Vovô fez uma campanha segura e sem sustos, alternando entre momentos de meio de tabela e do G-10. No returno, porém, até deu indício de que terminaria o certame de forma tranquila, mas o time desmoronou nas últimas cinco rodadas e amargou um rebaixamento inesperado.

Afinal, até a 37ª rodada, o Alvinegro não tinha entrado na zona de rebaixamento nenhuma vez sequer. Entrou na última, após não conseguir empatar com os reservas do Palmeiras na Arena Castelão, diante de quase 60 mil pessoas. Em números, o Vovô terminou a competição como o segundo pior ataque e como o terceiro pior mandante. Inevitavelmente, o clima entre parte dos torcedores e o treinador deixou de ser positivo.

Mesmo com o desfecho negativo, a passagem de Condé deixa marcas importantes na história alvinegra. Em 83 jogos, foram 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, com aproveitamento de 51,4%. Ele foi o treinador mais longevo no Ceará no século.

Agora, com a cadeira de técnico vaga, a diretoria de futebol do Ceará buscará um profissionais para comandar a reformulação da equipe visando 2026, ano em que o clube disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

Atualmente, nomes como Mozart, Pepa, Fábio Carille e Thiago Carpini estão livres no mercado. A cúpula tem pressa para definir, visto que a pré-temporada já se inicia no dia 26 de dezembro. Condé, por sua vez, despertou interesse de Sport e Remo. O time paraense, recém promovido à Série A, já abriu negociação com o agora ex-técnico alvinegro.

Números de Léo Condé em sua passagem pelo Ceará: