Arrascaeta decide, Flamengo vence Cruz Azul e avança à semifinal do Intercontinental

Foto: Adriano Fontes/Flamengo Arrascaeta foi o autor dos dois gols do Flamengo na vitória sobre o Cruz Azul-MEX pela Copa Intercontinental da Fifa

Com Arrascaeta (mais uma vez) decisivo, o Flamengo derrotou o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 nesta quarta-feira, 10, no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, pela Copa Intercontinental da Fifa 2025. O uruguaio marcou os dois gols do Mengo.

O triunfo garantiu a classificação do Rubro-Negro à semifinal da competição, contra o Pyramids, do Egito, além do simbólico troféu do Dérbi das Américas — afinal, o duelo colocou frente a frente os vencedores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Concacaf, a "Concachampions".

Acostumado a ser protagonista e dominante na América do Sul, o Flamengo encontrou, diante do time mexicano, um cenário diferente. Apesar do favoritismo, o Rubro-Negro ficou extremamente desconfortável no primeiro tempo, com enormes dificuldades de manter a posse de bola e articular jogadas — algo que costuma fazer com bastante tranquilidade no Brasil. La Máquina, por sua vez, controlou as ações e ditou o ritmo da partida.

Por característica, as duas equipes possuem modelos semelhantes, de buscar o protagonismo e executar uma forte pressão no campo adversário nos momentos sem bola. Neste duelo tático, o Cruz Azul conseguiu ter melhor encaixe, sobretudo no setor de meio-campo, onde a equipe mexicana teve total soberania nos combates. Ainda assim, o primeiro gol da partida foi marcado pelo Flamengo.

O tento aconteceu aos 14 minutos, após erro do zagueiro Piovi na saída de jogo. No lance, o defensor tentou passe para a entrada da própria área, mas a bola acabou caindo no pé de Arrascaeta. O uruguaio, camisa 10 e artilheiro do Flamengo na temporada, driblou o goleiro Gudiño e empurrou para os fundos das redes. Foi o 24º tento em 2025 do meia, que vive sua melhor fase na carreira — no desempenho e em números.

Mesmo com a desvantagem, o Cruz Azul não se intimidou. La Máquina manteve seu estilo de jogo, de construção articulada desde o tiro de meta, e passou a incomodar o Rubro-Negro, a todo instante rondando a área do clube carioca. O Flamengo, quando recuperava a posse, se via encurralado pela forte pressão dos mexicanos, que não davam espaço para a troca de passes.

O que parecia questão de tempo se concretizou aos 43 minutos. Antes, aos 41, veio o presságio: Gabriel Fernández, de cabeça, marcou para o Cruz Azul. O lance, porém, foi invalidado por impedimento. A frustração dos mexicanos — e alívio dos flamenguistas — durou pouco. Quase na sequência, Sánchez anotou um golaço da entrada da área, encaixando chute no ângulo após bate-rebate. Esse valeu e deixou tudo igual antes do intervalo.

Na etapa final, o cenário se inverteu. O Flamengo, além de retornar mais organizado, fez valer um trunfo importante: as boas peças disponíveis no banco de reservas. Filipe Luís fez alterações, como as entradas de Cebolinha e Plata, que revigoraram o time e o Mengo passou a mandar na partida. O Cruz Azul, já sem o mesmo vigor físico do primeiro tempo, perdeu força ofensiva e ficou envolvido pelo clube carioca.

Tornou-se ataque contra defesa. E, nesse tipo de situação, é muito difícil o adversário sustentar a pressão do Rubro-Negro. Os mexicanos aguentaram 26 minutos e só. Arrascaeta, de novo ele, apareceu para decidir. Destaque para o passe de Cebolinha, que deixou o uruguaio cara a cara com Gudiño. Na primeira, o camisa 10 tentou servir Bruno Henrique, mas a assistência foi bloqueada. No rebote, o meia finalizou com categoria. Piovi ainda tentou tirar de dentro da baliza, mas sem sucesso. A tecnologia apitou no braço do juiz e o gol foi confirmado.

Números atualizados para Arrascaeta, que agora tem 25 gols na temporada, além de 18 assistências — são incríveis 43 participações diretas em 62 jogos disputados. Desta vez, novamente com a vantagem no placar, o Flamengo não deu mais bobeira.

O Cruz Azul, principalmente nos acréscimos, ensaiou uma pressão. Cruzamentos, escanteios e tentativas de finalizações. Roteiro clássico para aumentar a aflição dos torcedores. Mas nada mudou. O Rubro-Negro segurou o resultado, confirmou o favoritismo e segue na sua caminhada rumo ao duelo contra o Paris Saint Germain, o francês campeão da Europa. Para concretizar a sonha final, antes terá de superar o Pyramids, do Egito, em duelo marcado para o sábado, 13, às 14 horas.

Cruz Azul-MEX 1x2 Flamengo: ficha técnica



Cruz Azul

3-6-1: Gudiño; Jorge Sánchez (Bogusz), Ditta e Piovi; Érik Lira, Jeremy Marquez (Faravelli), Carlos Rodríguez, Rivero (Omar Campos), Paradela (Luka Romero) e Rotondi (Sepúlveda); Gabriel Fernández. Téc: Nicolás Larcamon



Flamengo



4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, (Saúl) Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís



Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)

Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)

VAR: Fedayi San (Suíça)

Gols: Arrascaeta (14’ 1T e 26’ 2T) e Sánchez (43’ 1T)

Cartões amarelos: Ditta e Piovi (Cruz Azul); Alex Sandro, De la Cruz e Everton Cebolinha (Flamengo)

