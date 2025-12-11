De férias na Argentina, Palermo prioriza Fortaleza entre sondagens de Inter e Remo

Foto: Samuel Setubal Palermo ficou perto de salvar o Fortaleza da queda

Técnico do Fortaleza na reta final da Série A 2025, o argentino Martín Palermo recebeu sondagens de Internacional e Remo, que disputarão a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Todavia, conforme apurou o Esportes O POVO, o comandante prioriza conversar com o Tricolor do Pici para avaliar uma possível proposta de renovação.

Ainda de acordo com a apuração, El Titán gostou do período em que trabalhou no Pici, além de ter tido boa adaptação à cidade e aos funcionários. Apesar dos pontos positivos elencados, a permanência dele passa por uma redução salarial, visto que o clube terá de se readequar ao cenário financeiro da Série B. O técnico já está em Buenos Aires, na Argentina, onde passará férias com a família.

CEO da SAF do clube, Marcelo Paz será o responsável por negociar diretamente com o treinador. Em entrevista coletiva após o rebaixamento do clube, no último domingo, 7, o dirigente afirmou seu desejo de prorrogar o contrato de Palermo.

"Por mim, o Palermo fica. Temos que saber se ele quer ficar para disputar uma Série B. Sei que ele gostou muito do clube e da cidade. Quando a gente fala de Palermo, acho importante falar do Diego Cagna, do Damian, do Gaston, do Renato e do Esteban Herrera. São pessoas extraordinárias, compõem uma comissão técnica muito qualificada. Então não é só o Palermo. Eu queria citar os seis que chegaram, que se adequaram muito bem ao clube, à cidade e às nossas cores, respeitaram muito", ressaltou Paz.

Na segunda-feira, 8, um dia após a queda para a Série B, o CEO do Leão teve uma conversa com o treinador para fazer um balanço do período de trabalho. A permanência da comissão técnica argentina ainda não entrou em pauta, já que outras definições precisam acontecer, como a continuidade do próprio Marcelo Paz.

O contrato de Palermo com o Fortaleza tinha cláusula de renovação automática em caso de permanência na Série A. O treinador não se opõe a ouvir uma eventual oferta do Tricolor, mas teria de readequar os vencimentos mensais e abrir mão de outras oportunidades no mercado, inclusive no futebol brasileiro, já que a campanha de reação na reta final do Brasileirão abriu portas. Pela relação já construída, o clube do Pici tem o argentino como nome prioritário para 2026.

Em 17 jogos à frente do Leão, o ex-atacante obteve oito vitórias, cinco derrotas e quatro empates, um aproveitamento de 54,9% — equivalente ao do G-7 do Brasileirão. Na trajetória, obteve triunfos diante de rivais importantes, como o Flamengo de Filipe Luís, o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, o Bahia de Rogério Ceni e o Corinthians de Dorival Júnior.

Os números, naturalmente, atraíram olhares, além da situação contratual. O Internacional está sem técnico, após ter Abel Braga de forma emergencial nas duas rodadas finais, e busca novo comandante. Já o Remo, de volta à elite nacional, não chegou a acordo para renovar com Guto Ferreira depois do acesso. (Com Afonso Ribeiro)