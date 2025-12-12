Novo alvo da vez

Foto: JP Pacheco / Coritiba Mozart Santos levou o Coritiba ao título da Série B em 2025

Após a confirmação da não continuidade de Léo Condé, o departamento de futebol do Ceará iniciou as movimentações no mercado da bola em busca de um substituto para comandar o projeto do clube em 2026, ano em que o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro é o principal objetivo. Dentre as opções discutidas, um nome foi colocado como prioridade: Mozart Santos.

A procura pelo comandante, por sinal, é natural, já que o treinador tem um perfil bem alinhado com o desejado pelo Ceará, de um profissional com experiência na disputa da Série B. Nesta temporada, o paranaense de 46 anos esteve à frente do Coritiba, no qual se consagrou campeão da Segundona, em uma campanha marcada por 19 vitórias, 11 empates e apenas oito derrotas — ou seja, 59,6% de aproveitamento.

Em 2023, ele também viveu um momento de protagonismo na segunda divisão nacional. Naquele ano, o técnico comandou o Mirassol e conquistou o acesso como vice-campeão do certame, com 67 pontos somados, um a menos que o Santos, primeiro colocado. A campanha com o time paulista, inclusive, foi bem semelhante à que ele entregou no Coritiba: 19 triunfos, dez empates e nove derrotas em 38 partidas.

Apesar do desfecho positivo no Coxa, Mozart e a diretoria do Alviverde não entraram em consenso para uma renovação contratual. O motivo, de acordo com a imprensa paranaense, foi falta de acordo financeiro para 2026.

Livre no mercado, o treinador nutre a expectativa de receber uma proposta de algum outro clube da elite, embora não descarte aceitar um novo desafio em uma equipe da Série B. Até por isso, o Vovô pode encontrar certa dificuldade na negociação — o tempo também é curto, tendo em vista as mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2026.

Além de Mozart, o clube alvinegro tinha Thiago Carpini como um possível nome. No entanto, o ex-comandante do Juventude acertou com o rival Fortaleza nesta quinta-feira, 11. Lá, assinou contrato até o fim da Série B de 2026 e será responsável pela montagem do elenco.

Já no Ceará, a expectativa é de que o anúncio do próximo treinador seja feito até domingo, 14. A diretoria entende que precisa "correr" contra o tempo, visto que a equipe já estreia na temporada de 2026 no dia 10 de janeiro, em duelo contra o Floresta, fora de casa, pelo Campeonato Cearense.

Até lá, Mozart ou qualquer outro técnico que acertar com o Vovô terá a missão de reformular o plantel, que terá saídas e chegadas em massa para a nova temporada. É válido ressaltar que o próximo profissional a ocupar a cadeira de treinador alvinegro será o sexto na gestão João Paulo Silva, ou seja, desde março de 2023. Até então, Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Guto Ferreira, Vagner Mancini e Léo Condé estiveram à beira do campo. (Com João Pedro Oliveira)