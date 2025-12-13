Carpini chega a Fortaleza e exalta Leão: "Time de Série A que está na Série B"

Foto: Aurélio Alves/O POVO Diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, recepcionando o treinador Thiago Carpini

Novo treinador do Fortaleza, Thiago Carpini desembarcou em Fortaleza no início da tarde desta sexta-feira, 12, para dar início à sua jornada no Pici. Ainda no Aeroporto Pinto Martins, o comandante, em entrevista, destacou que o atual momento vivido pelo clube não define “sua grandeza e história”, além de ressaltar que o Leão é um time “de Série A que está momentaneamente na Série B”.

“É um time de Série A que momentaneamente está na Série B. Esse momento do Fortaleza não define a sua grandeza e a sua história. Eu acho que temos que ter os comportamentos e a postura de uma equipe de Série A, que continua sendo, mas também fazer alguns ajustes de competitividade que a competição (Série B) exige”, comentou.

Carpini chegou ao Tricolor para substituir Martín Palermo e liderar o projeto visando a temporada de 2026, na qual o clube terá a Série B do Campeonato Brasileiro como principal competição. Em seu currículo, o treinador acumula um acesso com o Juventude, em 2023, e trabalhos em equipes da primeira divisão, como Vitória e São Paulo.

“A gente sabe que o momento é complicado. O Fortaleza viveu um ano ruim em 2025, com o rebaixamento depois de tantas campanhas históricas, como a final da Sul-Americana, títulos regionais e tudo mais que o Fortaleza ganhou nos últimos anos. Então, a gente espera fazer parte desse processo de reconstrução, se é que podemos chamar assim”, enfatizou.