Novo comando: Mozart assina contrato com Ceará

Foto: Robson Mafra/Estadão Conteúdo Mozart foi campeão da Série B 2025 com o Coritiba

Tendo o acesso como objetivo claro, o Ceará tem um novo técnico para a temporada de 2026. Ontem, 12, o clube acertou a contratação de Mozart Santos para comandar a missão de recolocar a equipe na elite do futebol brasileiro. Como antecipado pelo Esportes O POVO, o treinador de 46 anos era o “plano A” da diretoria alvinegra e esteve à frente da lista de nomes analisados para assumir o Vovô após a saída de Léo Condé na quarta-feira, 10.

Atual campeão da segunda divisão pelo Coritiba, Mozart firmou vínculo com o Alvinegro até o fim da próxima temporada. Em Porangabuçu, ele terá papel direto na montagem do elenco que disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e, principalmente, a Série B do Campeonato Brasileiro. O maior objetivo, obviamente, é entregar o clube no G-4 da Segundona em dezembro. Para isso, Mozart chega respaldado por ótimo desempenho recente.

Em 2024, ele conquistou o acesso com o Mirassol, conduzindo o time paulista ao vice-campeonato da Série B com campanha consistente: foram 19 vitórias, dez empates e nove derrotas, totalizando 67 pontos, apenas um a menos que o campeão Santos. O trabalho atraiu a atenção de clubes maiores e o levou ao Coritiba, onde repetiu a receita de solidez e organização. Sob seu comando, o Coxa terminou 2025 como campeão da competição nacional, somando 19 triunfos, 11 empates e apenas oito derrotas, o que representou um aproveitamento de 59,6%. No certame, a equipe marcou 39 gols e sofreu apenas 23. Ou seja, foram dois acessos consecutivos.

"O Ceará contratou o melhor nome disponível no mercado, no contexto de Série B. O Mozart é um técnico emergente no futebol brasileiro e especialista na competição. São três edições da Série B seguidas performando em alto nível, com um título e um vice. A principal marca dele é a defesa bem organizada e a busca pelo controle do jogo através da posse de bola. É um acerto do Alvinegro", avalia Lucas Mota, editor e colunista do O POVO.

O desempenho nas temporadas recentes encaixou perfeitamente no perfil buscado pelo departamento de futebol do Ceará: um técnico com domínio da Série B, boa capacidade de gestão de elenco e identidade de jogo voltada à competitividade. Outros nomes chegaram a ser avaliados, entre eles Thiago Carpini — que acertou com o rival Fortaleza — e Fábio Carille, mas Mozart se manteve como prioridade desde o início das conversas. Apesar do título conquistado no Coritiba, o treinador não permaneceu no clube paranaense por falta de acordo financeiro para a renovação, conforme divulgado por diferentes veículos de imprensa paranaenses.

Com o acerto concretizado, ele se torna o sexto treinador a comandar o Ceará na gestão de João Paulo Silva, iniciada em março de 2023. Antes dele, passaram pelo cargo: Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Guto Ferreira, Vagner Mancini e Léo Condé.

O trabalho de Mozart já começa neste fim de semana, com reuniões internas para avaliar reforços, possíveis saídas e ajustes no elenco. O primeiro contato com os jogadores será no dia 26 de dezembro, em reapresentação remota. A partir de 2 de janeiro, o elenco inicia as atividades em Porangabuçu, dando início oficial à preparação para a temporada. A estreia é está prevista para 10 de janeiro, contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense 2026.