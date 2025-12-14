Em confronto aberto, Fluminense e Vasco decidem vaga na final da Copa do Brasil

Foto: Matheus Lima/Vasco Vasco e Fluminense se enfrentam pelo jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil

O Clássico dos Gigantes define o segundo finalista da Copa do Brasil de 2025. Neste domingo, 14, Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam às 20h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo segundo jogo das semifinais do torneio nacional. A primeira partida ocorreu na quinta-feira, 11, e terminou com vitória Cruzmaltina por 2 a 1.

No primeiro embate entre as forças cariocas, houve a dualidade entre a qualidade individual e o poder de decisão de Rayan pelo Vasco e um forte esquema defensivo de Luís Zubeldia pelo Flu. O Tricolor marcou o seu gol logo na primeira etapa e focou em manter sua defesa intransponível, enquanto o Cruzmaltino requisitou a estrela de seu melhor jogador para empatar o jogo e iniciar a jogada da virada.

Para o confronto da volta, os papeis se invertem e o time das Laranjeiras, mandante, é quem deve ter maior posse de bola. Precisando do resultado, o treinador argentino deve mandar a campo Augustín Canobbio, suspenso no jogo de ida, no lugar do lesionado Soteldo.

O uruguaio é um atacante de bastante imposição física e costuma pisar na área para finalizar jogadas. No meio-campo, uma novidade pode ser o meio-campista Hércules, que entrou no segundo tempo do primeiro duelo e entrega bastante intensidade na marcação e na construção. Desde os tempos de Fortaleza, o camisa 35 costuma fazer gols decisivos e pode ser um "coringa" no ataque Tricolor.

Do lado do Vasco, não deve acontecer nenhuma surpresa. O único desfalque do Cruzmaltino para o jogo é Lucas Piton, que já não havia atuado no jogo de ida por uma lesão no joelho e, com isso, Puma Rodríguez deve continuar em seu lugar.

A principal dor de cabeça para Fernando Diniz está no banco de reservas. Pablo Vegetti, artilheiro do Vasco e do Brasil em 2025, levou um amarelo no primeiro confronto e está pendurado no jogo de volta. Caso seja amarelado, estará fora do primeiro duelo da final da Copa do Brasil.

Mesmo não tendo a importância de outrora, o camisa 99 é um expoente de liderança dentro do elenco do Gigante da Colina e é uma peça crucial quando o Vasco precisa de reforço na bola aérea.

O vencedor deste confronto enfrenta o ganhador do duelo entre Corinthians e Cruzeiro, que acontece às 18 horas do domingo, 14, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O time paulista venceu o jogo da ida por 1 a 0 e necessita apenas de um empate para se classificar. As finais do certame nacional acontecem na quarta-feira, 17, e no domingo, 21, sem horário definido.

Ficha Técnica

Fluminense

4-3-3

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luís Zubeldia

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.