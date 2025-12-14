Flamengo vence Pyramids e encara o PSG na final do Intercontinental

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Danilo comemora gol contra o Pyramids, em jogo válido pelo Intercontinental

Com roteiro similar ao da final da Libertadores, o Flamengo bateu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0 com protagonismo da bola parada. Com o triunfo, o time da Gávea se classificou para a final da Copa Intercontinental da Fifa, na qual vai enfrentar o Paris Saint Germain (PSG), atual campeão europeu. Léo Pereira e Danilo marcaram de cabeça os tentos do jogo que aconteceu na tarde deste sábado, 13, em Al-Rayyan, no Catar.

Ao contrário do duelo contra o Cruz Azul, onde o Mengo teve liberdade para construir e encontrou um adversário que gostava de disputar a posse da bola, no confronto contra os egípcios, o que se viu foi o time brasileiro tentando a todo custo achar uma brecha na defesa adversária.

O Fla entrou em campo com alterações em relação ao primeiro jogo. O técnico Filipe Luís promoveu a entrada de Plata e de Everton Cebolinha no time titular, visando o confronto contra uma equipe mais defensiva. Logo aos quatro minutos, foi possível ver a mudança de postura do time.

Plata saiu do meio para a ponta, disputou uma bola com defensor adversário e conseguiu cruzar para a grande área, onde Cebolinha aproveitou o espaço aberto pelo próprio camisa 50 e tentou uma finalização de primeira. A bola acabou batendo em um atleta rival e Arrascaeta mandou por cima do gol no rebote.

A retranca do Pyramids, contudo, fez com que esse fosse o lance de maior perigo do Rubro-Negro nos 20 minutos iniciais. A equipe carioca trocava passes, mas, sem conseguir atrair a pressão dos egípcios, não tinha espaço para acelerar o jogo.

Foi somente com a individualidade que o Mengo conseguiu abrir o placar. Cebolinha recebeu na ponta-esquerda, partiu para cima do marcador e foi parado com falta. Na cobrança, Arrascaeta foi letal e achou Léo Pereira na área. O camisa 4 cabeceou para o fundo do gol e abriu o placar aos 24 minutos.

Mesmo em desvantagem, o Pyramids seguiu com a estratégia de preencher o corredor central e impediu que o Fla conseguisse transformar o volume de jogo em chances perigosas. Na reta final da primeira etapa, o time do Egito até assustou com um chute de Mayele, mas boa defessa de Rossi manteve a vantagem o time carioca.

No início do segundo tempo, os egípcios começaram pressionando e levando perigo ao gol brasileiro em duas chances antes dos cinco minutos de bola rolando. Na primeira oportunidade que conseguiu encaixar um contra-ataque, Carrascal sofreu uma falta próxima à entrada da área.

Arrascaeta foi para a bola novamente e com uma precisão cirúrgica, achou Danilo na segunda trave. O herói do Tetra da Libertadores subiu alto e com uma potente cabeçada, encobriu toda a defesa adversária e marcou o segundo tento da partida aos 6 minutos da etapa complementar.

Após o gol e percebendo o amplo espaço que teria para contra-ataques, Filipe Luís promoveu as entradas de Bruno Henrique e Ayrton Lucas para atacar em velocidade. O Pyramids por sua vez, tinha algum volume de ataque, mas não conseguia concluir a gol com perigo.

Nos minutos finais de jogo, a partida ficou mais quente, com o time do Egito fazendo muitas faltas na intermediária do campo. Para os últimos cinco minutos de jogo, Pedro entrou no lugar de Carrascal para ganhar ritmo visando o duelo contra o PSG. Em seus primeiros toques no retorno da lesão, o camisa 9 quase marcou o terceiro gol da partida, mas parou em El-Shenawy.

Agora, o Flamengo espera a chegada dos campeões da Champions League para enfim disputar a final do Intercontinental. O jogo entre brasileiros e franceses acontece na quarta-feira, 17, às 14 horas, no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan.

Ficha Técnica:

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Pedro), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Plata. Técnico: Filipe Luís

Pyramids

4-3-3: El-Shenawy; Chibi, Marrie, Samy e Mohamed Hamdi; Lashen, Atef (Marwan Hamdi) e Touré (Mohamed Reda); Zalaka (Mostafa Fathy), Ziko (Ewerthon) e Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic

Copa Intercontinental Fifa 2025 - Copa Challenger

Data: 13/12/2025

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar

Gols: Léo Pereira aos 23 do 1T e Danilo aos 6 do 2T

Cartões Amarelos: Marrie, Atef, Zalaka (Pyramids)

Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (Catar)

Assistentes: Al Marri Taleb (Catar) e Al Maqaleg Saoud (Catar)

VAR: Al Marri Khamis (Catar)

Público: 8.368 mil pagantes