Mozart assume o Ceará com discurso de "resgate" e construção de "ambiente vencedor"

Foto: Robson Mafra/ESTADÃO CONTEÚDO Mozart durante partida contra o Athletico-PR no estádio Couto Pereira pelo campeonato Brasileiro B 2025

O Ceará oficializou, nessa sexta-feira, 12, a contratação de Mozart Santos como técnico para a temporada 2026. Campeão da Série B pelo Coritiba e responsável por campanhas de acesso recentes no futebol brasileiro, o treinador assume o comando alvinegro com a missão de liderar a reestruturação do clube após a queda e recolocar o Vovô na elite.

Em sua primeira manifestação após o anúncio, Mozart afirmou, em entrevista ao site oficial do clube, que chega motivado e confiante no projeto apresentado pela diretoria.

“Quero agradecer de coração ao torcedor do Vozão e à diretoria pela confiança em um projeto de resgate do Ceará. Chego com energia total, convicção e a certeza de que temos condições de fazer algo grande”, afirmou. Segundo o técnico, o objetivo interno passa pela construção de um ambiente competitivo, pautado em dedicação, desempenho e resultados. “Nossa missão é construir um ambiente vencedor e trazer o torcedor para ser o nosso diferencial”, completou.

A fala do novo comandante dialoga com o momento vivido pelo Ceará e com o perfil construído por Mozart ao longo da carreira. Identificado com projetos de reconstrução, o treinador chega a Porangabuçu credenciado pelos resultados recentes, especialmente os acessos consecutivos conquistados nas duas últimas temporadas. Em 2024, levou o Mirassol à Série A como vice-campeão da Série B. No ano seguinte, repetiu o feito com o Coritiba, clube onde também construiu parte significativa de sua trajetória profissional.

Antes de construir um currículo consistente à beira do gramado, Mozart acumulou experiência dentro de campo, atuando como jogador, mais precisamente como volante. Revelado pelo Coritiba, ele foi promovido ao time profissional em 1999, aos 19 anos, e logo conquistou o Campeonato Paranaense. Na temporada seguinte, transferiu-se para o Flamengo e, apesar da curta passagem pela Gávea, conquistou o título estadual.

Surgindo com um início promissor, Mozart também atuou na seleção brasileira e teve passagens pela equipe sub-23, onde chamou a atenção do então técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele atuou ao lado de jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Alex, e integrou a equipe canarinha nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, encerrada com a eliminação para Camarões, por 2 a 1, nas quartas de final.

Logo surgiu a oportunidade de atuar no Velho Continente, e o primeiro destino de Mozart foi o Reggina, clube do sul da Itália, no qual permaneceu por cinco temporadas e construiu uma passagem marcante. Ele chegou com a missão de substituir Andrea Pirlo e conseguiu corresponder. Com atuações seguras, conquistou o carinho da torcida e alcançou status de ídolo no time do sul italiano. Jogou ainda pelo Spartak Moscou, pelo Palmeiras e pelo Livorno.

A transição para os gramados começou em 2013, com trabalhos no Canoinhas e no Jaraguá, em Santa Catarina. Entre 2014 e 2015,ele retornou ao Reggina para integrar a comissão técnica; mais tarde, ele obteve licença para comandar equipes da Série C italiana, mas foi no Coritiba que consolidou sua trajetória, permanecendo no clube até 2020.

Ainda em 2020, Mozart assumiu um time da Série B pela primeira vez, ao deixar o Paraná e seguir para Alagoas, onde comandou o CSA. Logo em seu primeiro ano, ficou muito perto do acesso à Série A, já que o clube terminou a competição na 5ª colocação. Em 2021, novamente bateu na trave, com o 6º lugar.

O roteiro se repetiu no Mirassol, em 2023. Mozart levou a equipe ao 6º lugar da Série B, a apenas um ponto do G-4. O acesso, porém, veio no ano seguinte, em 2024, consolidando o treinador como um nome identificado com campanhas de acesso.

No Alvinegro, o desafio será liderar um processo de retomada em uma temporada marcada por múltiplas competições. Além da Série B, o treinador comandará o Vovô no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

“Aqui começa uma caminhada de coragem, foco e trabalho duro em busca do retorno”, afirmou o técnico. Mozart e seus auxiliares, Dênis Iwamura e Edu Brasil, desembarcam em Fortaleza nos próximos dias para iniciar os trabalhos em Porangabuçu, dando início ao projeto que pretende recolocar o Ceará na elite do futebol brasileiro. (Com Lara Santos / Especial para O POVO)