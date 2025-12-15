Brasileiros garantem pódio no Skate Vertical do festival Tamo Junto BB

Foto: Pablo Vaz/Dilvulgação/Festival Tamo Junto BB Pódio da modalidade feminina do Skate Vertical no festival Tamo Junto BB

O Festival Tamo Junto BB, promovido pelo Banco do Brasil, teve seu encerramento na tarde deste domingo, 14. Entre os principais atrativos do último dia de evento, estavam as finais do skate vertical, que reuniu nomes conhecidos no cenário nacional e internacional do esporte, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Na modalidade feminina, a grande vencedora foi a australiana Arisa Trew, que conquistou 91 pontos com as manobras feitas na capital cearense. Completaram o pódio a brasileira Raicca Ventura, em segundo lugar, com 82,33 pontos e a alemã Lilly Stoephasius, terceira colocada, com 76,33 pontos.

Apesar de ter ficado fora das três mais bem posicionadas na etapa em Fortaleza, a brasileira Marina Lima, de apenas 13 anos, foi quem saiu com o maior troféu da tarde. O quinto lugar foi suficiente para que a jovem skatista conquistasse pontos suficientes para se sagrar campeã brasileira do Vert Battle 2025.

Após a prova, Marina comemorou o êxito na temporada e fez um balanço dos desafios do ano que se encerrou.

"Eu estou muito feliz, pois estava planejando ganhar esse campeonato desde o começo do ano e eu consegui me sair bem em todas as etapas. Agora, no final do ano, consegui ganhar o circuito com muito esforço e muito treino. Estou muito feliz, pois no treino você passa raiva, tem muito esforço, acertando ou errando, e no final me consagrar dessa forma", afirmou a campeã.

No masculino, quem se destacou foi o americano JD Sanchez, de apenas 16 anos, que anotou uma nota 98,00, a maior do evento e, consequentemente, levou a etapa Fortaleza. JD liderou quase todas as fases da prova alencarina e teve como segunda melhor qualificação uma nota 97,00. Fecharam o pódio Pietro Nunes, segundo colocado com 89,52 pontos, e Rony Gomes, terceiro com 89,40.

Similar a decisão do feminino, o título brasileiro do Vert Battle 2025 ficou com um não vencedor da etapa Fortaleza. Pietro Nunes se sagrou campeão da categoria no ano de estreia e já elaborou as metas para 2026.

"Claro, o vento me atrapalhou, mas é isso. Ainda bem que consegui o prêmio, estou muito feliz. Para o próximo ano, fico muito feliz, pois o Vert é a modalidade que eu amo. Ano que vem eu devo focar mais no park, mas estou muito feliz com meu primeiro ano no profissional e começando dessa maneira", destacou o campeão da temporada.

Pódio da modalidade masculina do Skate Vertical no festival Tamo Junto BB) Crédito: Pablo Vaz/Dilvulgação/Festival Tamo Junto BB Pódio da modalidade feminina do Skate Vertical no festival Tamo Junto BB Crédito: Pablo Vaz/Dilvulgação/Festival Tamo Junto BB

Festival Tamo Junto BB agitou a capital neste fim de semana

Ocorrido entre os dias 10 e 14 de dezembro, o festival Tamo Junto BB trouxe a capital cearense grandes nomes do esporte, atividades esportivas diversas e bandas de renome nacional.

Um dos grandes atrativos do evento foram as participações dos atletas olímpicos Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Isaquias Queiroz em ativações festivas, como uma partida de vôlei de praia e baterias amistosas de surfe. Além das pranchas, os e-sports e o vôlei de praia tiveram bastante destaque na programação.

Fora as atrações esportivas, o festival se destacou, também, pela forte presença musical, tendo shows nos períodos da tarde e da noite.

