Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC Matheuzinho e Kaio Jorge disputam bola no duelo entre Corinthians x Cruzeiro

O Corinthians garantiu de forma dramática a vaga na final da Copa do Brasil em um duelo eletrizante em Itaquera-SP, na noite deste domingo, 14. Derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro no tempo regulamentar, resultado que levou a decisão para os pênaltis após a vitória alvinegra por 1 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte, o Timão levou a melhor nas cobranças ao vencer por 5 a 4. Herói da noite, o goleiro Hugo Souza defendeu duas penalidades e foi decisivo para a classificação, que coloca a equipe paulista diante do Vasco na final.

A Raposa abriu 2 a 0 com dois gols de Arroyo, que saiu do banco ainda no primeiro tempo para substituir o lesionado Sinisterra. O Timão diminuiu com Matheus Bidu. Os paulistas chegaram a acertar duas vezes a trave quando o placar estava 2 a 1 - o empate asseguraria a equipe na final sem necessidade de pênaltis.

Nas penalidades, Hugo defendeu as cobranças de Gabigol e Wallace. O Corinthians só desperdiçou a primeira penalidade cobrada por Yuri Alberto e defendida por Cássio, ex-Timão.

Corinthians 1 (5) x 2 (4) Cruzeiro

O jogo decisivo na Neo Química Arena iniciou com domínio do time da casa. Sem surpresas, o Corinthians foi com força máxima e tentou se impor para manter o domínio da partida.

Aos 17 minutos, o Cruzeiro deu uma resposta perigosa quando Kaio Jorge recebeu a bola e cruzou para Matheus Pereira, que armou um belo voleio. Entretanto, Hugo Souza fez uma importante defesa, mas Sinisterra ainda ficou com a sobra de bola na pequena área, mas Gustavo Henrique travou e salvou o gol dos mineiros.

Aos 31 minutos, Léo Jardim colocou Arroyo no lugar do leisonado Sinisterra. A mudança surtiu efeito, uma vez que oito minutos depois o Cruzeiro o jovem atacante de equatoriano, de 19 anos, abriu o placar em Itaquera.

Na volta para a etapa decisiva, o Corinthians tentou recuperar o domínio da partida. Dorival colocou Rodrigo Garro no lugar de André Carrillo e Raniele na vaga de Martínez. As mudanças não surtiram efeito imediato.

Isso porque o Cruzeiro amplou logo no início do segundo tempo em um contra-ataque. Kaio Jorge saiu livre do meio-campo e foi até a grande área, onde tocou para o Arroyo fazer o 2 a 0. Inicialmente, a jogada havia sido anulada por impedimento, mas após checagem do VAR o gol alviceleste foi confirmado.

Quatro minutos depois, Matheus Bidu descontou para o Corinthians. Em uma cobrança de falta, Garro bateu na segunda trave, André Ramalho ajeitou para o meio

e Cássio espalmou. A bola sobrou para o lateral-esquerdo, que cabeceou para o fundo das redes.

Após o gol, o Corinthians passou a se impor na partida. Os comandados de Dorival Jr. ficaram perto de empatar a partida no tempo normal com Bidu e Bidon, que acertaram a trave.

Com o placar inalterado em Itaquera, a decisão ficou para as penalidades. Matheus Pereira deu vantagem à Raposa ao converter a primeira tentativa. Em seguida, Yuri Alberto falhou ao ter o chute defendido por Cássio e deixou o time mineiro com a vantagem. Nas cobranças seguintes, Wanderson, William e Lucas Silva marcaram para o Cruzeiro, deixando a equipe mais perto da final. Depay, Garro e Vitinho converteram para o Timão.

Na decisiva cobrança de Gabigol, entretanto, a bola foi para o lado esquerdo de Hugo Souza, que defendeu sem dificuldades e deixou o Alvinegro a um tento da final. Em seguida, Walace também viu sua cobrança parar no arqueiro do Timão. Assim, Breno Bidon, na última cobrança, marcou o gol que garantiu o Corinthians na final da Copa do Brasil, deixando para trás o hexacampeão Cruzeiro.

Corinthians 1(5) x (4)2 Cruzeiro: ficha técnica

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho, Matheus Bidu; Martínez (Raniele), Breno Bidon, Maycon (Vitinho) e André Carrillo (Rodrigo Garro); Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Dorival Jr.

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno, Jhonatha Jesus; Matheus Henrique, Lucas Silva, Sinisterra (Keny Arroyo) e Christian (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Matheus Pereira. Técnico: Leo Jardim.

Cartões amarelos: 13’ Bidon (Corinthians), 13’ Lucas Silva (Cruzeiro), 19’ Angileri, (Corinthians), 84’ André Ramalho (Corinthians) e 90+3’ Raniele (Corinthians).

Local: Neo Química Arena, São Paulo-SP

Data: 14/12/2025

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (CE).