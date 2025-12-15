Nos pênaltis, Vasco supera Fluminense e vai à final da Copa do Brasil

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC Fluminense e Vasco se enfrentaram pelo jogo da volta da Copa do Brasil

O Vasco foi derrotado no tempo regulamentar, mas garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil nos pênaltis. O Cruzmaltino perdeu por 1 a 0 para o rival Fluminense no jogo de volta, resultado que levou a decisão para a marca da cal após a vitória vascaína por 2 a 1 na ida. Nas penalidades, triunfo por 4 a 3, com atuação decisiva do goleiro Léo Jardim, que defendeu duas cobranças.

O único gol da partida foi marcado por Paulo Henrique, contra, em um confronto de pouca criatividade ofensiva da equipe comandada por Fernando Diniz.

Agora, o Vasco enfrenta o Corinthians na final, com o duelo de ida marcado para quarta-feira, 17, às 21h30min, na Neo Química Arena. A volta ainda não tem local definido, uma vez que o time de São Cristóvão pode optar por São Januário ou Maracanã, mas ocorrerá às 18 horas do domingo, 21. O Cruzmaltino vai em busca do bicampeonato do certame e o Corinthians luta pelo tetra.



Fluminense 1(4)x(3)0 Vasco: o jogo

O Jogo começou aberto com o Vasco tendo leve vantagem. O Cruzmaltino chegou a assustar com um chute de Rayan logo aos quatro minutos, mas viu o Flu responder com Everaldo somente três minutos depois.

Em uma partida estudada, o time de Fernando Diniz buscava se defender com a posse, enquanto os comandados de Zubeldia buscavam roubar a bola e sair em velocidade. Aos 12 minutos, Andrés Goméz saiu em disparada, foi para o corredor central e desferiu forte chute para uma bela defesa de Fábio.

Após a chance do colombiano, o Vasco perdeu volume e o Fluminense foi crescendo na partida. O principal atleta do time das Laranjeiras era o uruguaio Canobbio, que com muita velocidade e força física conseguia vencer todos os duelos contra o compatriota Puma Rodríguez.

Com a crescente do Tricolor no jogo, o gol era iminente. Canobbio venceu seu marcador na corrida e cruzou para área. Everaldo levou a melhor sobre Robert Renan, mas carimbou a trave. No rebote, Paulo Henrique se atrapalhou e acabou marcando contra a própria meta aos 35 minutos.

Em desvantagem, o Cruzmaltino saiu para o ataque, mas contra um bem postado adversário teve dificuldades de criar chances claras. Aos 44 minutos, Coutinho tentou um chute de fora da área após escanteio e parou em Fábio. O camisa 1 também defendeu uma bela cobrança de falta de Rayan e segurou o 1 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa, o Fluminense começou em cima e quase ampliou o placar em falha de Barros. Na sequência desse lance, o Vasco puxou um forte contra-ataque e, mais uma vez, o goleiro do Tricolor levou a vantagem no duelo contra o camisa 77 do Gigante da Colina.

Os adversários ficariam frente a frente novamente aos oito minutos, quando o arqueiro impediu um gol de cabeça do atacante. Precisando ter mais controle do jogo, Zubeldia promoveu as entradas de John Kennedy e Ganso no segundo tempo.

As alterações surtiram efeito poucos minutos depois, com o camisa 99 levando perigo ao gol de Léo Jardim aos 22 minutos.

Fernando Diniz, por sua vez, respondeu com a entrada de Vegetti no lugar do cansado Nuno Moreira. O centroavante argentino saiu do banco com a missão de potencializar o jogo aéreo vascaíno, que foi ineficiente durante toda a partida.

Com o Vasco visivelmente cansado, o Fluminense cresceu no jogo e, com uma forte marcação na saída de bola adversária, conseguiu chances perigosas nos últimos 15 minutos de duelo. O time de São Januário teve, aos 37 da etapa complementar, um chute despretensioso de Coutinho como melhor chance.

Sem outro gol no tempo regulamentar, o duelo se encaminhou para a marca da cal.

O Fluminense abriu as cobranças com Thiago Silva convertendo. Na sequência, Fábio pegou a cobrança de Vegetti e deixou o Tricolor em vantagem. Léo Jardim respondeu na mesma moeda e defendeu o chute de John Kennedy, mantendo o 1 a 0.

Herói no jogo de ida, Rayan garantiu sua cobrança e deixou tudo igual na contagem. Com um chute de rara categoria, Ganso achou o canto direito de Léo Jardim e devolveu a vantagem para o time das Laranjeiras. Na vez dos vascaínos, Victor Luís deslocou Fábio e pôs o 2 a 2 no marcador.

Com paradinha, o também lateral-esquerdo Renê guardou seu chute e fez Fluminense 3 a 2. Com direito a travessão na cobrança, Coutinho também converteu sua oportunidade. Destaque no tempo regulamentar, Canobbio cobrou mal e Léo Jardim deixou o Vasco em vantagem.

O também uruguaio Puma Rodríguez fez e garantiu o Vasco na final.

Ficha Técnica

Fluminense (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato (Bernal), Martinelli (Otávio) e Acosta (Ganso); Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldia

Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luís), Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez (Matheus França), Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Fluminense x Vasco

Semifinal da Copa do Brasil - Jogo de volta

Data: 14/12/2025

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Paulo Henrique contra aos 35 do 1T (Flu)

Cartões Amarelos: Samuel Xavier, Lucho Acosta, Nonato, Serna, Everaldo, Canobbio (Fluminense); Andrés Goméz, Carlos Cuesta e Paulo Henrique (Vasco)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Wagner Reway (SC)