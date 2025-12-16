Ceará quer manter Willian Machado, Dieguinho e Zanocelo para temporada de 2026

Foto: FCO FONTENELE Willian Machado foi destaque do Ceará no ano

De olho em montar uma "espinha dorsal" sólida para a temporada de 2026, o Ceará já se movimenta nos bastidores para tentar assegurar a permanência de peças consideradas fundamentais do elenco atual. Entre os nomes avaliados como prioritários está o zagueiro Willian Machado, um dos jogadores de maior regularidade do time ao longo do ano.

O bom desempenho do defensor despertou o interesse de clubes da Série A, como Coritiba, Vitória e Vasco da Gama, segundo apuração do Esportes O POVO, mas a diretoria alvinegra tem a intenção clara de mantê-lo no elenco.

Além da segurança defensiva entregue em campo, o camisa 23 é visto como um atleta de ótimo custo-benefício, já que possui um salário considerado compatível com a nova realidade do clube. Outro fator que pesa a favor do Vovô é o vínculo contratual: o zagueiro tem contrato até dezembro de 2026, e a diretoria só admite uma saída mediante o pagamento da multa rescisória, cujo valor é mantido em sigilo. Em 2025, ele entrou em campo 51 vezes, sendo titular em 47 oportunidades.

Quem também está nos planos para seguir no elenco é o volante Dieguinho. Titular frequente e peça importante no meio-campo, o jogador teve papel relevante durante a temporada e, assim como Willian, tem contrato válido até o fim de 2026. O bom rendimento fez com que o camisa 20 passasse a ser observado por equipes da Série A. Em números, ele participou de 51 partidas, marcou dois gols e contribuiu com duas assistências.

Além deles, o Ceará avalia a permanência de Vinícius Zanocelo. O volante, que pertence ao Santos, agradou à diretoria alvinegra, principalmente na reta final da Série A de 2025. A ideia do clube cearense é tentar um novo empréstimo, mas a negociação é considerada complexa, conforme apurou o Esportes O POVO.

Isso porque a diretoria do Peixe não pretende utilizar o atleta, porém entende que ele se valorizou no mercado e prefere uma venda em definitivo, cenário que foge do novo orçamento do Vovô. Zanocelo, inclusive, já vem recebendo sondagens de clubes da Série A e também de times do exterior.

Em sua passagem pelo time de Porangabuçu nesta temporada, o volante de 24 anos disputou 15 partidas, marcou um gol e somou 1.089 minutos com a camisa alvinegra em campo. Ao longo da carreira, ele também defendeu Ponte Preta, Ferroviária, Fortaleza e o Estoril, de Portugal.

A expectativa é de que, durante esta semana, o Ceará inicie movimentações mais intensas no mercado da bola. Ainda conforme apuração do Esportes O POVO, o novo técnico da equipe, Mozart Santos, vem participando de reuniões frequentes com a diretoria para avaliação de possíveis reforços. É válido lembrar que a estrutura do departamento de futebol segue a mesma: Haroldo Martins como CEO, Lucas Drubscky ocupando a cadeira de executivo e João Paulo Sanches no cargo de coordenador técnico.