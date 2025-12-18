Ceará realiza primeiras movimentações no mercado de olho em elenco forte na Série B

Foto: RAUL BASTOS/SANTOS FC Vovô tenta empréstimo de JP Chermont, lateral-direito do Santos

O Ceará deu início às primeiras movimentações no mercado da bola pensando na montagem de um elenco competitivo para a temporada de 2026, quando voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria alvinegra já definiu prioridades e começou a agir de forma pontual para reforçar setores considerados carentes, ao mesmo tempo em que ajusta o grupo com algumas saídas.

Uma das frentes mais adiantadas é a lateral direita. O Vovô apresentou uma proposta de empréstimo ao Santos pelo jovem João Pedro Chermont, de 19 anos, conforme apurou o Esportes O POVO. O clube cearense, no entanto, enfrenta concorrência do Vitória, que também monitora a situação do atleta.

Chermont esteve no elenco profissional santista em 2025, quando disputou 14 partidas entre Série A e Campeonato Paulista, sendo titular em dez delas. Além disso, o lateral defendeu a seleção brasileira sub-20 em amistosos ao longo da temporada.

No ano anterior, o jovem foi um dos destaques do Peixe na campanha do título da Série B. Em 2024, atuou em 31 jogos, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

Formado nas categorias de base do clube e com passagens constantes pelas seleções de base, Chermont é visto como um jogador de potencial, apesar de ter vivido momentos de irregularidade no time principal. Caso a negociação avance, ele chegaria para disputar posição com Rafael Ramos, lateral-direito português que tem contrato com o Ceará para 2026.

Além da defesa, o setor ofensivo também está no radar do departamento de futebol. Um dos nomes avaliados é o do ponta Matheus Serafim, que foi oferecido ao clube nos últimos dias. Aos 27 anos, o atacante ganhou projeção nacional atuando pelo Amazonas em 2024, quando disputou 35 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências. O bom desempenho, por sinal, o colocou em evidência no mercado, mas ele optou por seguir para o futebol asiático.

Em 2025, Serafim defendeu o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, da segunda divisão. Pelo clube coreano, entrou em campo 36 vezes, balançou as redes em dez oportunidades e ainda contribuiu com quatro assistências. O contrato no exterior foi por empréstimo e, com o fim do vínculo, o jogador pode retornar ao São José-SP, detentor de seus direitos econômicos. Internamente, o Ceará analisa se avança ou não nas tratativas para contar com o atleta.

Enquanto avalia chegadas, o Vovô também vem acertando saídas. O meio-campista Lourenço, por exemplo, não permanecerá no clube em 2026 e foi anunciado pelo Goiás ontem. Contratado em 2024, ele teve papel importante na campanha do acesso à Série A e na conquista do Campeonato Cearense, somando 44 jogos, seis gols e quatro assistências naquela temporada. Em 2025, porém, perdeu espaço no elenco principal, especialmente com o crescimento de Dieguinho e Zanocelo, embora ainda tenha participado de 54 partidas, com três gols, três assistências e o bicampeonato estadual.