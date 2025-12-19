Ceará vê Vina com nível acima da média da Série B e mantém meia no elenco para 2026

Foto: FERNANDA BARROS Vina vem ganhando minutos no Ceará

O futuro de Vina no Ceará está definido: o camisa 29 seguirá no clube para a temporada de 2026, conforme apurou o Esportes O POVO. Embora tenha contrato até o final do próximo ano, existia uma indefinição sobre a permanência do meio-campista no clube, sobretudo pelo rebaixamento à segunda divisão. Em reunião, o jogador e a diretoria do Vovô entraram em comum acordo pela continuidade.

Ainda conforme apuração do Esportes O POVO, o departamento de futebol vê o jogador como alguém com nível técnico acima da média para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que Lucas Mugni, que foi um dos meio-campistas a integrar o elenco de 2025 — e concorrente direto de posição com Vina —, está de saída do Alvinegro de Porangabuçu e tem negociações com o Mirassol-SP.

Com forte identificação com a torcida do Ceará, Vina retornou ao clube no segundo semestre deste ano para reforçar o plantel na Série A. Em sua chegada a Fortaleza, o camisa 29 foi recepcionado com enorme festa no aeroporto, que ficou tomado por alvinegros. Dentro de campo, o jogador emplacou algumas boas atuações e ganhou moral com Léo Condé, ex-técnico do Vovô.

Apesar disso, o 2025 de Vina acabou ficando marcado negativamente por conta de um lance capital: a expulsão contra o Internacional, logo nos primeiros minutos do jogo. O duelo, realizado na Arena Castelão — que contou com grande público na arquibancada —, era fundamental para a permanência do time cearense na elite nacional. Naquela ocasião, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1.

Assim, diante do contexto complicado em Porangabuçu, potencializado pelo rebaixamento, criou-se uma indefinição sobre o futuro de Vina no Ceará. Em entrevista ao programa "Esportes O POVO" no dia 9 de dezembro, João Paulo Silva, presidente do clube, defendeu abertamente o jogador e expressou o desejo pela continuidade, embora fosse algo que também dependesse do desejo do camisa 29.

“Eu sei do sentimento que ele tem pelo Ceará e do profissional que é. Acho que aquilo (expulsão contra o Inter) ali mexeu um pouco com ele, no sentido de ter sido muito criticado. Mas não podemos colocar a culpa nele. O Vina tem uma história no Ceará e temos que respeitar isso. O Vina, para mim, tem uma importância muito grande e tem meu apoio. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2026. Não sei qual o desejo dele, e precisamos conversar”, comentou o mandatário.

Esse cenário turbulento no Ceará não é uma novidade para Vina. O meia, que foi um dos destaques do futebol brasileiro em 2020 pelo Vovô, quando viveu sua melhor fase da carreira, com 23 gols e 19 assistências em 59 partidas, também amargou um rebaixamento em Porangabuçu na temporada de 2022. O meia até iniciou 2023 no elenco, mas sofreu com forte pressão da torcida, inclusive sendo vaiado em um jogo do Campeonato Cearense.

Ainda nos primeiros meses de 2023, o camisa 29 foi negociado com o Grêmio. Posteriormente, o jogador aceitou a proposta do Al-Hazm e foi se aventurar no futebol da Arábia Saudita, país em que ficou atuando até retornar para o Ceará. Em 2026, Vina terá a oportunidade de escrever uma história diferente e apagar da memória do torcedor o que ficou deste ano. O campo é a melhor resposta.