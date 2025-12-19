Em casa, Fortaleza BC perde para o líder Pinheiros por 108 a 61

Foto: Lázaro Viana/Divulgação Técnica Jelena Todorovic conversa com atletas do Carcalaion

O Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado mais uma vez no Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta quinta-feira, 18, o Carcalaion foi superado pelo Pinheiros por 108 a 61 em partida disputada no ginásio da Unifor, na capital cearense.

Com o novo revés, o time comandado por Jelena Todorovic chega ao 11º resultado negativo na competição nacional. Ao todo, a equipe entrou em quadra 15 vezes e venceu apenas quatro, contra Vasco, Botafogo, Bauru e Osasco.



Já o Pinheiros se mantém na ponta do NBB 2025–2026 com a vitória, disputando a liderança com Minas e Flamengo, que também têm 13 vitórias em 15 jogos.

Apesar de atuar em seus domínios, o Carcalaion iniciou a partida de forma negativa e virou uma "presa fácil" para os paulistas desde os primeiros minutos. No primeiro quarto, por exemplo, vitória parcial dos visitantes foi por 29 a 15. Depois, no segundo quarto, o Pinheiros ainda ampliou a vantagem, vencendo por 38 a 19. Com isso, a primeira metade foi finalizada em 67 a 34 para os atuais líderes do NBB.

Na volta para o terceiro quarto, o Fortaleza até tentou igualar forças, mas foi novamente superado, desta vez por 23 a 14. No último quarto da partida, a equipe de São Paulo, mesmo poupando forças, venceu sem grandes dificuldades por 18 a 13. Os grandes destaques do confronto foram o armador Pacheco e o ala/pivô Djalo, que anotaram juntos 46 pontos a favor do Pinheiros.

O próximo compromisso do time cearense será no domingo, 21, contra o União Corinthians, no ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS). Os dois times têm colocação semelhante no torneio, com os gaúchos em 13º e os cearenses em 15º. Os 16 mais bem colocados na primeira fase avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos entre os 20 times caem para a Liga Ouro.