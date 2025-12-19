Vice-artilheiro do Ceará em 2025, Galeano se despede do clube: "Grande orgulho"

Foto: FÁBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Paraguaio Galeano garantiu o triunfo alvinegro

Vice-artilheiro do Ceará na temporada de 2025, Galeano se despediu do clube por meio de uma mensagem publicada em seu perfil no Instagram. No texto, o atacante lamenta o final de ano frustrante, marcado pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, mas exalta o Vovô e tudo o que o formou ao longo de 2025: torcida, elenco, comissão técnica, diretoria e estafe.

“Lutamos até o fim e demos o nosso máximo, mas infelizmente não conseguimos terminar a temporada como queríamos. Neste momento difícil, só tenho palavras de agradecimento ao clube, à sua grande torcida, aos meus companheiros, à comissão técnica, à diretoria e a todo o staff pelo apoio durante o ano. O futebol é assim, mas sempre dá revanche. Digo adeus com muito aprendizado, boas lembranças e o grande orgulho de ter vestido o Manto Alvinegro. Bora Ceará! Tua glória é lutar!”, escreveu o paraguaio.

Um dos principais destaques do Vovô na temporada, Galeano tinha situação encaminhada para permanecer no clube de forma definitiva em 2026, já que estava emprestado. João Paulo Silva, presidente do Alvinegro, já havia dito publicamente que realizaria a compra do atacante, mas o rebaixamento acabou inviabilizando o negócio — que giraria em torno de R$ 9,5 milhões.

Com a camisa preto-e-branca, Galeano foi titular absoluto e atuou em 57 jogos, recorte em que contribuiu com 12 gols e quatro assistências. O jogador paraguaio só balançou as redes menos vezes que Pedro Raul, artilheiro do time no ano, com 17 tentos. No Vovô, o atacante também conquistou o título do Campeonato Cearense.