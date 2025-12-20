Fortaleza BC terá maratona de quatro jogos até o final do ano; veja

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Cassiano conduzindo a bola pelo Carcalaion

Após duas derrotas seguidas no Novo Basquete Brasil (NBB) — a mais recente diante do líder Pinheiros —, o Fortaleza Basquete Cearense terá, até o final de 2025, uma sequência de quatro partidas no campeonato nacional. Ao final do mês, o primeiro turno também será encerrado, com a realização do 19º jogo.

Em 15º da tabela, o Carcalaion visitará dois adversários e mandará os duelos contra os restantes em seus domínios. O próximo jogo será neste domingo, 21, em Santa Cruz do Sul (RS), diante do União Corinthians.

Já em 23 de dezembro, próxima terça-feira, o Caxias do Sul recebe o Fortaleza BC, novamente no estado sulista. De volta ao Ceará, a equipe tricolor jogará contra o Minas, no dia 27 (sábado) e encerra o ano como mandante contra o Cruzeiro, no dia 29 (segunda-feira).

Em 15 partidas no NBB 2025–2026, a equipe treinada pela sérvia-australiana Jelena Todorovic foi superada 11 vezes. O Carcalaion abriu a temporada com duas vitórias, mas amargou seis jogos consecutivos sem vencer. Durante a temporada, o elenco triunfou quatro vezes, sendo duas no Rio de Janeiro e duas no Ceará.

Depois de perder os dois últimos dois confrontos, o Carcalaion, que está em 15º, deseja voltar a ganhar, encerrar o mau momento vivido e se manter vivo na luta pela classificação para os playoffs da NBB, para o qual os 16 mais bem classificados avançam. O aproveitamento atual da equipe é de apenas 26,7%, porém, no melhor dos cenários, poderia encerrar o primeiro turno com 42,1%, vencendo as quatro partidas do primeiro turno.