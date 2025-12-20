Fortaleza e Ceará são top-4 em média de público da Série A na era dos pontos corridos

Foto: Montagem sobre fotos de Lucas Emanuel/FCF e Samuel Setubal Torcidas de Ceará e Fortaleza nos estádios Presidente Vargas e Castelão, em Fortaleza

Fortaleza e Ceará figuram entre as maiores médias de público na história da Série A do Campeonato Brasileiro desde 2003, ano em que a primeira divisão passou a ser disputada em pontos corridos e não mais em formato misto com adição de mata-mata na fase final da competição.

Em levantamento realizado pelo pesquisador João Ricardo Oliveira para o portal Verminosos por Futebol, Tricolor e Alvinegro ocupam, respectivamente, a 3ª e 4ª posições no ranking das melhores médias de público da Série A na era dos pontos corridos. Os clubes cearenses ficaram atrás apenas de Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do País.

Neste recorte de disputa do Brasileirão, foram 22 edições com presença de público — exceção feita a 2020, quando a competição foi disputada sem torcedores nos estádios em razão da pandemia de Covid-19.



No "Clássico-Rei das torcidas", a vantagem é do Leão do Pici, que figura em terceiro, com 26.289 de média, e somou, durante suas dez participações na elite do futebol brasileiro neste século XXI, cerca de 4,39 milhões de torcedores em jogos realizados na capital alencarina.

O Tricolor, que chegou a disputar sete edições consecutivas da Série A, entre 2019 e 2025 — sendo este a maior sequência de um clube nordestino na elite nacional —, protagonizou algumas campanhas históricas, sendo as principais em 2021 e 2024, nas quais terminou na quarta colocação da tabela.

Já o Vovô, detentor da quarta maior marca, tem uma média de 25.060 de público no estádio durante suas oito participações na primeira divisão de 2003 para cá. Além disso, o Ceará levou pouco mais de 3 milhões de torcedores para as partidas que realizou como mandante.

O Alvinegro chegou a emplacar cinco participações consecutivas na Série A, entre 2018 e 2022, mas nunca conseguiu realizar uma campanha para alcançar a primeira página da tabela — os melhores momentos resultaram em classificação à Copa Sul-Americana. Mesmo assim, a torcida manteve ótima presença no estádio.

Na Série A 2025, a torcida do Ceará foi mais frequente. O Alvinegro teve a sexta maior média de público (34.798 pagantes por jogo), levando 661.159 pessoas ao estádio como mandante. Já o Fortaleza ficou em décimo, com média 27.092 torcedores, acumulando 514.746 ao todo.

No entanto, a edição de 2026 do Brasileirão não contará com a participação de Ceará e Fortaleza após oito anos com pelo menos um dos dois clubes representando o Estado na elite. Ambos os clubes tiveram na temporada de 2025 campanhas insuficientes para se manter na Série A e foram rebaixados para a segunda divisão.

Ceará e Fortaleza disputarão juntos a Segundona pela primeira vez desde 2009. Naquela oportunidade, o Vovô conquistou 68 pontos, ficou em terceiro lugar e garantiu o acesso ao lado do campeão Vasco, do vice Guarani e do quarto colocado Atlético-GO.

O Leão, por sua vez, ficou na 18º posição, com 38 pontos, e foi rebaixado para a Série C de 2010 — da qual só saiu em 2017, quando foi vice-campeão da Terceirona.

Confira os clubes com as 20 maiores médias de público na Série A por contos corridos:

Flamengo - 30.523

Corinthians - 27.937

Fortaleza - 26.289

Ceará - 25.060

São Paulo - 24.626

Bahia - 23.581

Palmeiras - 22.538

Cruzeiro - 20.694 Grêmio - 20.399

Atlético-MG - 19.614 Internacional - 19.359 Fluminense - 17.474 Sport - 15.927 Brasiliense - 15.324 Athletico-PR - 14.778 Coritiba - 14.512 Vasco - 14.161 Paysandu - 14.072 Botafogo - 13.987 Náutico - 13.663

*Dados do portal Verminosos por Futebol