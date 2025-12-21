Porto anuncia contratação de Thiago Silva, ex-Fluminense

Foto: Divulgação/FC Porto Thiago Silva foi anunciado pelo Porto, de Portugal

O Porto anunciou ontem a contratação do experiente zagueiro brasileiro Thiago Silva, de 41 anos, que retorna ao Estádio do Dragão após duas temporadas no Fluminense.

O veterano defensor retorna ao futebol europeu com um contrato até o final da atual temporada europeia e opção de renovação por mais um ano, informou o clube em um comunicado.

"Ele chega sem custos, visto que estava livre no mercado, portanto não há taxa de transferência ou comissão para agentes", declarou o atual líder do campeonato português.

Thiago Silva, que participou de quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira, havia rescindido seu contrato com o Fluminense na terça-feira passada, 16. O contrato original era válido até junho de 2026.

Seu retorno ao Brasil no ano passado foi complicado, com o Tricolor das Laranjeiras lutando para evitar o rebaixamento. Mas o time se reergueu este ano e ganhou destaque ao chegar às semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, onde foi derrotado pelo Chelsea, que mais tarde conquistaria o título.

O zagueiro, que jogou nas categorias de base do Fluminense dos 11 aos 18 anos, mostrou que ainda tem muito a oferecer. Ele disputou 25 partidas no último Campeonato Brasileiro e contribuiu com sua liderança na defesa e até com um toque de talento no ataque, marcando dois gols. Também foi titular com regularidade em outras competições.

"Olá, nação portista. Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou supermotivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível", declarou o zagueiro.

Thiago Silva já havia vestido a camisa do Porto na temporada 2004-2005, em sua primeira experiência no futebol europeu. No entanto, na ocasião, atuou apenas pelo time B.

Após sua passagem pelo futebol português, ele se transferiu para o Dínamo de Moscou e, depois, iniciou sua brilhante carreira nos gigantes Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.