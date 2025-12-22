Ceará negocia com Santos e se aproxima de acerto para contratar Zanocelo em definitivo

Foto: Samuel Setubal Zanocelo foi titular do ALvinegro na reta final da Série A

Um dos principais destaques do Ceará no segundo semestre deste ano, Zanocelo tem situação bem encaminhada para permanecer de forma definitiva no clube em 2026. O Esportes O POVO apurou que as tratativas, que também envolvem o Santos, detentor dos direitos econômicos e federativos do volante, estão próximas de serem concretizadas.

Zanocelo foi anunciado como reforço do Vovô no início de agosto. Naquela ocasião, o jogador chegou por empréstimo do Peixe. Após um período de adaptação no elenco, o volante passou a ganhar maior minutagem com Léo Condé, ex-técnico do time, a partir da 24ª rodada da Série A.

Da 28ª rodada em diante, Zanocelo se tornou titular absoluto do Ceará e peça fundamental no meio-campo — por vários jogos, substituiu Dieguinho, um dos melhores jogadores do elenco em 2025. Foram 15 partidas ao todo, recorte em que marcou um gol, no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na Arena Castelão.

Dentro de campo, Zanocelo mostrou valências importantes: ótima capacidade de construção de jogo, com bons passes curtos e longos, e forte jogo sem a bola nos momentos de marcação e pressão. Em números, o volante teve, em 15 jogos no Brasileirão desta temporada, média de 1,1 interceptação, 1,7 desarme, 4,4 bolas recuperadas e 1,7 corte, segundo o Sofascore. Além disso, teve 89% de precisão nos passes e 66% de eficiência nos lançamentos.

Olhando para 2026, camisa 25 se encaixa perfeitamente no estilo tático do técnico Mozart. O novo comandante alvinegro prioriza ter, dentro do seu esquema, organizado geralmente no 4-3-3, um segundo volante que consiga fazer exatamente essa dupla função, de construir e defender, no mesmo nível de eficiência.

“O camisa 8 é o mais exigido, pelo menos naquilo que eu entendo do 4-3-3. Foi o que o Seba Gómez fez comigo esse ano no Coritiba. Que é um cara que é um meia, que tem que infiltrar, pisar na área e fazer gol, mas ele se torna um volante lado a lado na hora de marcar. Junto com os pontas, hoje, são os caras que eu vejo que são mais difíceis de encontrar. Porque ele (camisa 8) tem que ter valência físicas, mas também a parte técnica”, explicou Mozart em entrevista ao canal Charla Podcast.

Pelo bom desempenho no Vovô, Zanocelo passou a ter maior visibilidade no mercado da bola. Apesar da concorrência de outros clubes, o departamento de futebol do Alvinegro se movimentou para ter o volante com contrato definitivo, e não mais por empréstimo — situação já não tão interessante para o Santos.

Vale ressaltar que o Peixe desembolsou, em 2022, 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,96 milhões na cotação da época) para comprar Zanocelo da Ferroviária-SP. Na negociação em questão, o Peixei adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta. À época, o volante firmou vínculo por cinco temporadas com o clube paulista, ou seja, até 2027.

Números de Zanocelo pelo Ceará em 2025:

Jogos: 15



Como titular: 12



Gols: 1



Passes: 89% de acerto

Passes no próprio campo: 93% de acerto

Passes no terço final: 86% de acerto

Passes longos: 66% de acerto

Interceptações: 1.1 (média por jogo)



Desarmes: 1.7 (média por jogo)



Bolas recuperadas: 4.4 (média por jogo)



Cortes: 1.7 (média por jogo)

Fonte: SofaScore