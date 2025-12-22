Moisés revela sondagens, mas reforça desejo de seguir no Fortaleza: "Estou feliz"

Foto: Fábio Lima/O POVO Moisés marcou dois gols no primeiro tempo do jogo entre Fortaleza e Internacional, na Arena Castelão.

Após um 2025 abaixo das expectativas, marcado por um longo período lesionado e o rebaixamento do Fortaleza à Série B, o atacante Moisés garantiu que, para a próxima temporada, tem como “foco total” permanecer no Leão e ajudar o clube a retornar para a elite nacional.

Moisés, que tem contrato até o final de 2027, revelou, em entrevista à TV EA Notícias, que chegou a receber algumas sondagens de times no mercado da bola, mas nenhuma conversa avançou. O jogador destacou que ele e sua família estão felizes na capital cearense e que a vontade é, de fato, permanecer no Tricolor.

“Eu tenho contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027. Meu foco total é o Fortaleza. No momento, o que meus empresários passaram foram apenas sondagens, nada concreto. Viemos de uma queda, então para mim, o ideal é permanecer. Tenho contrato e estou feliz na cidade, minha família está feliz. É um clube gigante e que me acolheu muito bem”, contou.

Moisés ficou seis meses longe dos gramados devido a lesões musculares e disputou apenas 28 partidas na temporada, com quatro gols e duas assistências. O Tricolor é dono de 100% dos direitos econômicos do camisa 96, após recomprá-lo do Cruz Azul, do México, por 2 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões na cotação da época).

A operação total, naquela ocasião, foi de 3,8 milhões de dólares (R$ 18,4 milhões), mas o clube da América do Norte ainda tinha 1,8 milhão de dólares (R$ 8,7 milhões) a pagar, o que foi abatido na transação de retorno ao Brasil.

Moisés diz ter multa alta para deixar o Fortaleza

O atacante também lamentou o rebaixamento do Fortaleza para a Série B e reforçou o desejo de ajudar o clube a retornar para a elite o mais rápido possível. Moisés lembrou, ainda, que possui uma multa alta no Leão do Pici, fator que naturalmente dificulta que outros times avancem para tentar tirá-lo do clube cearense.

“Com esse ano ter tido essa queda, foi frustrante para algumas famílias. A folha muda muito, cai pela metade. Vários jogadores acho que vão sair. Então, querendo ou não, todos sabem que eu tenho uma multa. As equipes que procuram sabem que vão ter dificuldade por essa multa ser um pouco alta. Mas meu foco é total no Fortaleza para ajudar a retornar à Série A o mais rápido possível”, concluiu.