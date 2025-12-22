Yuri Alberto e Memphis decidem, Corinthians vence Vasco no Maracanã e é campeão da Copa do Brasil

Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP Memphis Depay marcou o gol do título do Timão

O Corinthians derrotou o Vasco por 2 a 1, na noite de ontem, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil — os três títulos anteriores aconteceram nas temporadas de 1995, 2002 e 2009.

Com o triunfo, além de embolsar R$ 77 milhões, o Timão encerrou um jejum de oito anos de títulos nacionais, já que o último havia sido a Série A do Brasileirão de 2017.

Não era São Januário, mas o Maracanã serviu como caldeirão vascaíno. Enquanto os times perfilavam em campo, uma festa espetacular tomou conta da arquibancada. Do lado do Cruzmaltino, um enorme mosaico desenhou o estádio e uma bandeira foi erguida, com referência ao título da Copa do Brasil de 2011. Do lado dos “loucos” de Itaquera, em menor número no espaço para visitantes, sobrou a força da voz.

Uma atmosfera fantástica, que deu o tom justo ao tamanho da partida. Afinal, enfrentavam-se ali dois clubes gigantes, de camisas pesadas e que estão entre as maiores torcidas do Brasil, mas que, há muito tempo, se desacostumaram a sorrir e levantar troféus importantes. Havia, em ambos, um grito preso. Mas só um iria extravasar de felicidade.

Dentro de campo, foi o Corinthians quem ditou o ritmo do jogo na maior parte do primeiro tempo. Diante de um Vasco pouco intenso sem a bola — que é o oposto do estilo do técnico Fernando Diniz —, o Timão se sentiu confortável para trocar passes e esfriar o clima de pressão no Maracanã. E, com 18 minutos, os comandados de Dorival Júnior abriram o placar.

O lance aconteceu por meio de uma estratégia que surtiu ótimo efeito: bolas longas para os atacantes infiltrarem por trás da última linha defensiva do Vasco. Matheuzinho, com um lançamento primoroso do meio-campo, encontrou Yuri Alberto. O camisa 9, com categoria e frieza, dominou e, na saída do goleiro Léo Jardim, finalizou para o fundo da baliza.

O atacante do time paulista, sete minutos depois, teve uma oportunidade de ouro para ampliar o placar. A jogada, bem semelhante à do primeiro gol, surgiu após um lançamento inusitado de Martínez — quase uma bicicleta, do meio-campo. Yuri Alberto, mais uma vez, ficou cara a cara com Léo Jardim, porém errou a finalização.

Quando o ritmo do duelo indicava um fim de primeiro tempo sem alterações, Andrés Gómez, do Vasco, tirou uma carta da manga. O atacante colombiano chamou a responsabilidade para si, rabiscou o defensor do Corinthians pelo lado esquerdo e cruzou uma bola na medida para Nuno Mendes, que, de cabeça, estufou as redes. O gol levou os torcedores cariocas ao delírio no Maracanã: chuva de cerveja, choro, abraços e preces.

Na segunda etapa, o duelo tático ficou bem definido, com o Vasco assumindo o papel de protagonista e o Corinthians com bloco baixo para explorar os contra-ataques. E, nesse embate de ideias, melhor para o Timão, que conseguiu novamente silenciar o Maracanã. Desta vez, com gol marcado por Memphis Depay, aos 17 minutos, construído com um drible fantástico de Bidon e assistência de Yuri Alberto.

Os torcedores paulistas, então, tomaram conta do estádio. Os vascaínos, tensos, suplicavam por alguma reviravolta, daquelas que só o futebol pode proporcionar. Mas não era noite para mágica. Era noite para eficiência. E nisso o Corinthians se sobressaiu. Os sorrisos, no último jogo do futebol brasileiro em 2025, ficaram com os alvinegros paulistas.

Vasco 1x2 Corinthians: ficha técnica



Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (David), Robert Renan e Pumita Rodríguez (Matheus França); Thiago Mendes, Cauan Barros (Vegetti) e Coutinho (Tchê Tchê); Nuno Moreira (GB), Andrés Gómez e Rayan. Téc: Fernando Diniz

Corinthians

4-4-2: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Carrillo), José Martínez, Maycon (André) e Breno Bidon (Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (João Pedro). Téc: Dorival Jr.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil

Data: 21/12/2025

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Bruno Boschilia-Fifa/PR e Victor Hugo Imzau dos Santos-Fifa/PR

Gols: 18min/1ºT - Yuri Alberto e 17min/2ºT - Memphis Depay (COR); 40min/1ºT - Nuno Moreira (VAS)

Cartões amarelos: Cuesta, Vegetti e Thiago Mendes (VAS); Matheuzinho, Carrillo e Yuri Alberto (COR)

Público e renda: 67.111 presentes/R$ 13.214.612,50