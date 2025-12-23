Ainda perto do topo

Foto: Samuel Setubal Rivalidade no Clássico-Rei traz riscos para treinadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não oficializou, mas o ranking atualizado de clubes para a temporada de 2026 está fechado após a final da Copa do Brasil, vencida pelo Corinthians. Diante de um ano frustrante para os clubes locais, marcado principalmente por um duplo rebaixamento à Série B, o futebol cearense deixou de ter um representante no top 10 da lista após três anos, recorte ocupado pelo Fortaleza.

No recorte individual das agremiações, o Tricolor segue como o principal expoente do Estado. Após um período de glórias na elite nacional, com campanhas de G-4, o Leão sentiu o peso de uma temporada abaixo das expectativas e caiu quatro posições. Agora, o clube do Pici, que antes figurava no 9º lugar do ranking e dentro do prestigiado top-10, aparece na 13ª posição, com 10.382 pontos.

O Ceará, por sua vez, mesmo com o descenso para a segunda divisão, conseguiu uma sutil melhora estatística em função de campanhas anteriores e desempenhos na Copa do Brasil. O Alvinegro de Porangabuçu, que ocupava a 22ª posição, subiu um degrau na lista, passando para o 21º lugar, com 7.122 pontos. O cenário ainda é distante da melhor colocação do clube: o 13º lugar alcançado em 2022.

A lista da CBF também destaca a profundidade do futebol cearense. O Ferroviário (60º) e o Floresta (61º) seguem como forças intermediárias relevantes, seguidos de perto por equipes que buscam consolidação no cenário nacional, como o Maracanã (89º) e o Iguatu (91º). Outros nomes tradicionais e emergentes completam a presença cearense no ranking: Atlético-CE (101º), Caucaia (157º), Horizonte (161º), Icasa (194º), Crato (202º) e Guarany de Sobral (214º).

Regionalmente, o representante mais bem colocado é o Bahia. O Esquadrão, que em 2023 ocupava o 15º lugar, tomou a posição do Fortaleza para 2026 e passou a ser o 9º da lista, retomando assim o status de melhor nordestino do ranking — posto que o Leão do Pici vinha dominando nas últimas quatro temporadas. O Vitória, outro time de Salvador (BA), ultrapassou o Ceará e assumiu a 20ª colocação. Os dois serão os únicos representantes nordestinos na elite em 2026.

No Recife (PE), o Sport segue sendo o principal nome do ranking, na 25ª posição, com 6.340 pontos. O Náutico aparece atrás do Leão da Ilha no estado pernambucano, porém distante na lista: na 44ª colocação. O mesmo vale para o Retrô (49º) e o Santa Cruz (86º). Vale destacar o CRB, representante de Alagoas, na 26ª colocação geral.

O ranking impacta, por exemplo, na distribuição de cotas da Copa do Nordeste, já que os clubes recebem premiações diferentes a depender do pote em que estão. Os mais bem colocados da lista da CBF passam a ser, naturalmente, os cabeças de chave dos grupos da Lampions — e, por isso, recebem maior quantia financeira. Será o caso de Fortaleza, Vitória, Ceará e Sport. Classificado para a pré-Libertadores, o Bahia fica de fora da Lampions 2026.

Nacionalmente, a soberania segue sendo do Flamengo. Pelo sexto ano consecutivo, o Rubro-Negro figura como líder do ranking, com 16.314 pontos. No segundo lugar está o Corinthians, agora campeão da Copa do Brasil, com 14.930 pontos, seguido por Palmeiras (13.860), Atlético-MG (13.696), São Paulo (13.556), Fluminense (13.006), Botafogo (12.834), Athletico-PR (12.656), Bahia (12.632) e Vasco (11.330).

O critério para a formulação do ranking é feito a partir de pontos atribuídos pela posição final das quatro divisões do Campeonato Brasileiro e pela fase alcançada na Copa do Brasil. O cálculo é feito com base nas últimas cinco temporadas, com cada uma delas tendo pesos diferentes: a atual tem peso cinco, a anterior tem quatro e assim sucessivamente. (Com Victor Barros e Thiago Minhoca)