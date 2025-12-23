Festa do Corinthians tem trio elétrico, provocação e torcedores passando mal

Foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo Atletas do Corinthians comemoram na NeoQuímica Arena

Torcedores do Corinthians fizeram a festa nesta segunda-feira, 22, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela conquista do título da Copa do Brasil. O time alvinegro bateu o Vasco da Gama por 2 a 1 no último domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Sob intenso calor, sobraram provocações aos derrotados cariocas e também ao arquirrival Palmeiras, que foi vice do Brasileirão e da Copa Libertadores.

Os fãs enfrentaram forte calor nesta segunda em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A celebração foi aberta ao público e teve início por volta de 12h30min (de Brasília). O estacionamento Oeste da arena foi o espaço reservado para as comemorações.

Alguns torcedores passaram mal com as altas temperaturas em São Paulo. Funcionários do Corinthians distribuíram águas para os presentes. Uma grande aglomeração ocorreu antes da liberação dos torcedores das grades de proteção. A Polícia Militar estima que aproximadamente 10 mil corintianos estiveram presentes na Neo Química Arena.

Profissionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de São Paulo tiveram de atender torcedores que não se sentiram bem. Alguns foram conduzidos para ambulâncias no local. A temperatura do ambiente atingiu 32º C.

Jogadores do Corinthians subiram em um trio elétrico para comemorar com os torcedores. Os atletas mostraram o troféu da Copa do Brasil para os fãs. Bandeiras foram colocadas em diversos pontos do trio elétrico.

O elenco comemorou a conquista da Copa do Brasil com os torcedores e em clima descontraído. A festa ocorreu na Neo Química Arena e foi com provocações aos rivais. Em cima do trio elétrico, o atacante Romero pegou o microfone e tirou sarro do Palmeiras. "O Palmeiras não tem Mundial", disse o paraguaio, para delírio dos torcedores presentes.

O zagueiro Gustavo Henrique era um dos mais animados na comemoração. O defensor puxou o grito de "porópopó" com a torcida, provocando o Vasco, derrotado na final no Maracanã. Matheuzinho, Yuri Alberto e Hugo Souza ainda foram se encontrar com torcedores, gerando uma pequena confusão no local. A PM impediu que o volante Breno Bidon se aproximasse dos corintianos presentes.

Os atletas do Corinthians entraram de férias a partir desta segunda-feira, 22. O time se reapresenta no dia 3 de janeiro, já de olho na disputa do Campeonato Paulista.