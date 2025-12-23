Ranking da CBF: Ceará mantém liderança no Nordeste, mas vê sombra da Bahia

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 22.03.2025: Final do Campeonato Cearense - Ceará x Fortaleza. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O ranking nacional de federações e clubes projetado para a temporada de 2026 ainda terá a Federação Cearense de Futebol (FCF) como melhor do Nordeste. Apesar do ano marcado por sentimentos mistos, o futebol do Estado chega ao quarto ano consecutivo, como o 6º melhor do país, só atrás de federações de Sul e Sudeste.

A manutenção no topo regional é um feito simbólico, mas os números mostram que a hegemonia está sob forte ameaça. Atualmente, a FCF soma 24.954 pontos, sustentando o posto de principal força do Norte-Nordeste. No entanto, a Federação Baiana de Futebol (FBF) reduziu a vantagem e projeta um salto ainda maior para o próximo ciclo.

O cenário esportivo desenhado para 2026 é o grande vilão das pretensões cearenses. O Estado sofreu um duro golpe com os rebaixamentos simultâneos de Ceará e Fortaleza, que disputarão a Série B. Enquanto isso, o estado da Bahia vive um momento de ascensão: Bahia e Vitória não apenas garantiram a permanência na elite, como o Esquadrão de Aço carimbou o passaporte para a Copa Libertadores.

Como a pontuação da CBF é fortemente baseada no desempenho nas divisões superiores, a tendência é que o território baiano recupere a liderança regional em breve.

O panorama dos clubes: Fortaleza cai, mas lidera; Ceará sobe um degrau

No recorte individual das agremiações, o Fortaleza segue como o principal expoente do estado, embora tenha sentido o peso de uma temporada abaixo das expectativas. Após um período de glórias ocupando o 9º lugar e figurando no prestigiado top-10 nacional, o Leão do Pici caiu quatro posições. Agora, o Tricolor aparece em 13º lugar, acumulando 10.382 pontos.

Já o Ceará, apesar do descenso para a segunda divisão, conseguiu uma leve melhora estatística. O Alvinegro de Porangabuçu, que ocupava a 22ª posição, subiu um degrau e agora estará no 21º lugar. O desafio de ambos em 2026 será o retorno imediato à Série A, fator determinante para que não despenquem no ranking nos próximos anos.

A lista da CBF também destaca a profundidade do futebol local. O Ferroviário (60º) e o Floresta (61º) seguem como forças intermediárias relevantes, seguidos de perto por equipes que buscam consolidação no cenário nacional, como o Maracanã (89º) e o Iguatu (91º). Outros nomes tradicionais e emergentes completam a presença cearense no ranking: Atlético-CE (101º), Caucaia (157º), Horizonte (161º), Icasa (194º), Crato (202º) e o Guarany de Sobral (214º). (Com informações de Thiago Minhoca; com Mateus Moura)