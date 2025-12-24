Pacotão de Natal? Torcedores de Ceará e Fortaleza aguardam reforços

Foto: Samuel Setubal/O POVO Ceará e Fortaleza protagonizam Clássico-Rei nesta quinta-feira, 6

O Natal está chegando e, consequentemente, cria-se um questionamento na mente do torcedor cearense: será que neste ano haverá o “pacotão de reforços”? O movimento de Ceará e Fortaleza em anunciar contratações na data festiva já foi uma tradição em temporadas anteriores, mas vem perdendo força ultimamente e não deve ocorrer no próximo dia 25.

No ano passado, nem o Vovô nem o Leão presentearam suas torcidas com a confirmação de reforços na véspera do Natal — ou no próprio dia da celebração. A ausência de anúncios na data deve se repetir neste ano, já que os dois clubes ainda estão se movimentando nos bastidores do mercado da bola em busca de peças para o elenco de 2026, temporada em que ambos irão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Do lado alvinegro, diante do cenário de queda de divisão, os primeiros passos foram concentrados em manter a base do plantel de 2025, que é bem competitiva para um contexto de Segundona. A permanência de nomes como Willian Machado, Dieguinho, Vina e Zanocelo é uma prioridade para o Vovô. Em paralelo, o clube tem alguns jogadores na mira, como o lateral Alex Silva e o lateral JP Chermont, além do atacante Matheus Serafim.

Do lado tricolor, o panorama é semelhante, porém mais complexo. Com o rebaixamento, o Leão precisou lidar com um elenco numeroso e com uma folha salarial alta. O foco inicial, portanto, foi se organizar internamente e negociar jogadores com clubes que estão procurando reforços no mercado. Entre os nomes que são prioridade para contratação está o de Gabriel Boschilia, meio-campista destaque do Operário em 2025.

O Ceará não anunciou reforços no Natal de 2024, nem de 2023. Em 2022, o movimento entre o dia 25 e o Ano-Novo foi mais intenso em Porangabuçu, quando o clube anunciou quatro nomes entre as festividades de fim de ano, sendo eles o atacante Luvannor, o meia-atacante Chay, o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar e o atacante Vitor Gabriel.

Em 2021, a diretoria alvinegra foi mais econômica nos anúncios de fim de ano e divulgou apenas o acerto com o atacante Iury Castilho. Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, o Brasileirão ainda estava em andamento, de modo que não houve mercado da bola durante as festividades.

O último ano em que o Ceará, de fato, anunciou reforços no dia 24 de dezembro foi em 2019. Naquele fim de ano, o clube divulgou as contratações do lateral-direito Eduardo e do zagueiro Tiago Pagnussat.

Em 2023, o “presente de Natal” dado pelo Fortaleza aos seus torcedores foi o anúncio da recompra do atacante Yago Pikachu, que havia sido vendido pelo Leão em julho de 2022 ao Shimizu S-Pulse, do Japão, e retornou por empréstimo no ano seguinte.

Em 2018, após a conquista do título da Série B e o acesso à primeira divisão nacional, o Fortaleza aproveitou o Natal para anunciar um dos reforços que faria parte do plantel de 2019: o zagueiro Patrick, de 24 anos, que jogou pelo Oeste naquele ano.

Pelo Leão, Patrick jogou apenas sete partidas: quatro pelo Campeonato Cearense e três pela Copa do Nordeste. Sem espaço no elenco tricolor, o atleta, que pertencia à Ferroviária-SP, foi emprestado para o Vila Nova, onde disputou a Série B de 2019.