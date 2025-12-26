Ceará anuncia primeiro reforço para 2026 e começa pré-temporada nesta sexta, 26

Menos de 20 dias depois do último compromisso em 2025, o Ceará volta hoje ao batente visando a próxima temporada. Com atividades físicas remotas, o Alvinegro dará início à pré-temporada e já terá uma cara nova integrada ao grupo: o lateral-direito Alex Silva, ex-Coritiba, anunciado ontem como primeiro reforço alvinegro para o ano que vem.
O defensor de 31 anos tem currículo extenso e trabalhou com Mozart, novo comandante do Vovô, nas duas edições mais recentes da Série B, no Mirassol e no Coritiba. No clube paulista, conseguiu o acesso; no Coxa, foi campeão nacional.
A taça da Segundona, aliás, não foi novidade para o jogador mineiro, que já havia levantado o troféu da competição em 2017, pelo América-MG. A trajetória exitosa na Série B foi avaliada como um fator positivo pelo departamento de futebol do Vovô para concretizar a negociação. Ele preenche a lacuna deixada pela saída de Fabiano Souza e disputará posição com Rafael Ramos.
O bom desempenho de Alex Silva no jogo aéreo, a solidez defensiva e a polivalência para exercer outras funções em campo — inclusive a lateral-esquerda — também foram trunfos para o acordo até o fim de 2026. O jogador já começará os trabalhos hoje e se apresentará presencialmente na próxima sexta-feira, 2, em Porangabuçu.
Os primeiros seis dias da pré-temporada do Ceará serão feitos de forma remota. Entre hoje e quarta-feira, 31, os atletas receberão um link para, sob orientação de um preparador físico do clube, fazer uma sessão diária de 40 minutos de treino, pela manhã ou à tarde.
“O objetivo dessas sessões é antecipar o ganho de força, uma valência que a gente perde muito rápido, mas a gente também ganha muito rápido. Então, se a gente adiantar algumas sessões, a gente começa a pré-temporada potencializando a performance desses atletas”, explicou André Martins, coordenador do Centro de Saúde e Performance (Cesp) do Alvinegro.
Com as mudanças no calendário, os jogadores acabaram tendo as férias encurtadas e o início das competições no novo ano será pouco mais de um mês depois do encerramento da temporada anterior. Rebaixado no dia 7 de dezembro, com a derrota para o Palmeiras, o Ceará voltará a campo em 10 de janeiro, contra o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada do Grupo A do Campeonato Cearense.
Até lá, outras caras novas devem chegar a Porangabuçu, a exemplo de Alex Silva, para reforçar o elenco, que tem 16 remanescentes, deverá ter o reforço de atletas da base — ao menos neste primeiro momento — e sofreu 15 baixas desde o fim da Série A.
Saíram os goleiro Fernando Miguel e Keiller; os laterais Fabiano Souza, Matheus Bahia e Nicolas; os zagueiros Marcos Victor e Gabriel Lacerda; os meio-campistas Lourenço, Fernando Sobral, Rodriguinho e Lucas Mugni; e os atacantes Pedro Raul, Galeano, Paulo Baya e Aylon.
Para a largada na temporada, o Vovô deverá agregar atletas da equipe sub-20, desfalcando parte do time que vai disputar a Copinha. O time da base teve bom desempenho na Taça Fares Lopes, chegando à semifinal, o que deve render oportunidade para nomes como Aloisio (lateral-direito), Uchella (zagueiro), Zé Neto (volante), Guilherme (atacante) e Giulio (atacante), por exemplo.