Ceará anuncia primeiro reforço para 2026 e começa pré-temporada nesta sexta, 26

Foto: JP Pacheco/Coritiba Lateral-direito Alex Silva foi campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba

Menos de 20 dias depois do último compromisso em 2025, o Ceará volta hoje ao batente visando a próxima temporada. Com atividades físicas remotas, o Alvinegro dará início à pré-temporada e já terá uma cara nova integrada ao grupo: o lateral-direito Alex Silva, ex-Coritiba, anunciado ontem como primeiro reforço alvinegro para o ano que vem.

O defensor de 31 anos tem currículo extenso e trabalhou com Mozart, novo comandante do Vovô, nas duas edições mais recentes da Série B, no Mirassol e no Coritiba. No clube paulista, conseguiu o acesso; no Coxa, foi campeão nacional.

A taça da Segundona, aliás, não foi novidade para o jogador mineiro, que já havia levantado o troféu da competição em 2017, pelo América-MG. A trajetória exitosa na Série B foi avaliada como um fator positivo pelo departamento de futebol do Vovô para concretizar a negociação. Ele preenche a lacuna deixada pela saída de Fabiano Souza e disputará posição com Rafael Ramos.

O bom desempenho de Alex Silva no jogo aéreo, a solidez defensiva e a polivalência para exercer outras funções em campo — inclusive a lateral-esquerda — também foram trunfos para o acordo até o fim de 2026. O jogador já começará os trabalhos hoje e se apresentará presencialmente na próxima sexta-feira, 2, em Porangabuçu.

Os primeiros seis dias da pré-temporada do Ceará serão feitos de forma remota. Entre hoje e quarta-feira, 31, os atletas receberão um link para, sob orientação de um preparador físico do clube, fazer uma sessão diária de 40 minutos de treino, pela manhã ou à tarde.

“O objetivo dessas sessões é antecipar o ganho de força, uma valência que a gente perde muito rápido, mas a gente também ganha muito rápido. Então, se a gente adiantar algumas sessões, a gente começa a pré-temporada potencializando a performance desses atletas”, explicou André Martins, coordenador do Centro de Saúde e Performance (Cesp) do Alvinegro.

Com as mudanças no calendário, os jogadores acabaram tendo as férias encurtadas e o início das competições no novo ano será pouco mais de um mês depois do encerramento da temporada anterior. Rebaixado no dia 7 de dezembro, com a derrota para o Palmeiras, o Ceará voltará a campo em 10 de janeiro, contra o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada do Grupo A do Campeonato Cearense.

Até lá, outras caras novas devem chegar a Porangabuçu, a exemplo de Alex Silva, para reforçar o elenco, que tem 16 remanescentes, deverá ter o reforço de atletas da base — ao menos neste primeiro momento — e sofreu 15 baixas desde o fim da Série A.

Saíram os goleiro Fernando Miguel e Keiller; os laterais Fabiano Souza, Matheus Bahia e Nicolas; os zagueiros Marcos Victor e Gabriel Lacerda; os meio-campistas Lourenço, Fernando Sobral, Rodriguinho e Lucas Mugni; e os atacantes Pedro Raul, Galeano, Paulo Baya e Aylon.

Para a largada na temporada, o Vovô deverá agregar atletas da equipe sub-20, desfalcando parte do time que vai disputar a Copinha. O time da base teve bom desempenho na Taça Fares Lopes, chegando à semifinal, o que deve render oportunidade para nomes como Aloisio (lateral-direito), Uchella (zagueiro), Zé Neto (volante), Guilherme (atacante) e Giulio (atacante), por exemplo.

Ceará: jogadores com contrato para 2026

Goleiros

Bruno Ferreira

Richard

Laterais

Alex Silva

Rafael Ramos

Zagueiros

Éder

Marllon

Willian Machado

Volantes

Dieguinho

Lucas Lima

Richardson

Meias

Matheus Araújo

Vina

Atacantes

Fernandinho

Guilherme

Lucca

Pedro Henrique

Ceará: jogadores que saíram após a Série A

Goleiros

Fernando Miguel

Keiller

Laterais

Fabiano Souza

Matheus Bahia

Nicolas

Zagueiros

Gabriel Lacerda

Marcos Victor

Meio-campistas

Fernando Sobral

Lucas Mugni

Lourenço

Rodriguinho

Atacantes