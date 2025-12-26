Ferroviário é reconhecido como patrimônio imaterial de Fortaleza

Foto: Nathalia Batista Evandro Leitão ao lado de representantes do Ferroviário na solenidade

O Ferroviário é, oficialmente, patrimônio de Fortaleza. O prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT) sancionou nesta terça-feira, 23, lei que concede ao clube da Barra do Ceará o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Capital Alencarina, reforçando a importância histórica do clube para a cidade.

A lei, de autoria do vereador Wander Alencar — torcedor declarado do clube e atual diretor de esportes do Ferrão —, destaca a relevância da trajetória, das conquistas e da identidade construída pelo Tubarão da Barra ao longo de décadas.

Durante o encontro que oficializou a sanção também foram debatidas perspectivas de novas parcerias entre o clube e a Prefeitura de Fortaleza para o ano de 2026, reforçando a importância do Ferroviário não apenas no esporte, mas também no cenário cultural e social da cidade.

A solenidade reuniu autoridades, dirigentes e representantes ligados à história coral. Estiveram presentes o secretário-chefe de gabinete da Prefeitura, Eudes Bringel; o presidente da executiva do clube, Rodger Raniery; os diretores João Frota, da área Institucional, e Jeff Peixoto, da Cultura; além de Rui Paducho, diretor administrativo e comercial do Ferroviário SAF.

Membros da torcida organizada Falange Coral também participaram do momento, assim como Rui Neto, bisneto do fundador do clube, Waldemar Cabral Caracas.

Com a sanção, a lei passa a valer a partir de sua publicação no Diário Oficial do Município, consolidando o Ferroviário Atlético Clube como um símbolo da memória esportiva e cultural de Fortaleza. (Beatriz Duarte / Especial para O POVO)