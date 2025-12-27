Fortaleza BC encara o 3º colocado do NBB em penúltimo jogo do ano

Foto: Carlos Roosewelt/FBC ￼FORTALEZA BC está em 16º na tabela

O Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o Minas, neste sábado, 27, às 19 horas, no Ginásio da Unifor, na capital cearense, naquele que será o penúltimo jogo do time neste 2025. O Carcalaion tenta interromper uma sequência de três derrotas e tem pela frente um dos times mais fortes do basquete nacional.

Atualmente, o Carcalaion vive um momento delicado na temporada: após 17 jogos disputados, a equipe soma apenas quatro vitórias, além de 13 derrotas. Assim, o time cearense ocupa a 16ª posição na tabela, a última a garantir vaga nos playoffs, mas ainda bem próxima da zona de rebaixamento.

O adversário, o Minas, aparece em uma situação mais confortável no torneio e vem lutando pelas primeiras posições da competição. O time mineiro está na 3ª posição na tabela com 14 vitórias e 3 derrotas, com apenas um triunfo a menos que os líderes Pinheiros e Flamengo. A equipe costuma impor ritmo forte desde o começo dos jogos, usando bem a rotação dos atletas para manter padrão ofensivo alto e eficiência nas transições.

Nos últimos jogos, a equipe treinada pela sérvia-australiana Jelena Todorovic teve muitas dificuldades. Fora de casa, o time perdeu por 68 a 52 para o Caxias do Sul, em duelo no qual a equipe foi superada fisicamente do começo ao fim, mesmo diante de um rival de meio de tabela. Na partida anterior, contra o União Corinthians, o revés foi acachapante, por 95 a 62. Antes disso, o líder Pinheiros fez 108 a 61 no Fortaleza BC, que jogava em casa. A sequência de derrotas começou no dia 15 de dezembro com um 100 a 77 do Paulistano.

Depois do confronto contra o Minas, o Carcalaion encerra o primeiro turno do NBB 2025–2026 na segunda-feira, 29, às 19h30min, contra o Cruzeiro, atual 14º colocado da tabela.