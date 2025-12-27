Ídolo do futsal traz Sumov para o campo e pretende levá-lo ao Campeonato Cearense

Foto: Mauro Brasília/Sumov Atletas do Sumov sub-17 na disputa do seu primeiro campeonato

Mauro Brasília, ex-fixo do Sumov e ídolo do futsal cearense, trouxe a tradicional equipe de salão para os gramados alencarinos e deu início às atividades já em 2025. Pai do jogador Reinier, hoje no Atlético-MG, Mauro afirma que as lições que aprendeu junto à carreira do filho são de extrema importância para as metodologias que pretende aplicar nos jovens que passarem pelo clube.

Em entrevista ao Esportes O POVO, o dirigente revelou as motivações que o levaram a trazer a marca Sumov para o campo, explicou o funcionamento do projeto, junto das pretensões futuras para a iniciativa. Segundo Mauro, a ideia surgiu em uma junção de gratidão com a instituição, com o acúmulo de experiências vividas a partir da carreira do filho.

"Montei uma empresa para gerir o futebol de campo enquanto o Sumov segue com as atividades de futsal, mas, no fundo, tudo será uma coisa só. Existem as contrapartidas em termos de patrocínio: o que vier para o futebol de campo, a gente repassa também alguma coisa para o futsal. É um projeto que tem muito para dar certo pela marca Sumov, uma marca muito forte. Já estamos com muita coisa adiantada, mas em 2026 a gente pretende evoluir um pouquinho em relação ao que foi 2026", explica.



A equipe ainda não conta com filiação à Federação Cearense de Futebol (FCF), mas já disputou seu primeiro torneio. Com um elenco sub-17, o time cearense disputou a Copa Terra do Sol e pretende ampliar suas atividades para as categorias sub-13 e sub-15 em 2026.

Mauro fala, de início, em um projeto descentralizado, com cada categoria funcionando em um campo distinto devido à falta de um centro de treinamentos por parte do Sumov. O projeto também não conta, ainda, com recursos de patrocinadores, tendo seus recursos vindos do próprio idealizador.

"A ideia para 2025 é entrar em mais algumas competições. Já existem copas importantes que estamos planejando participar. No sub-13, sub-15 e sub-17 também: a ideia é essa. Como o Danilo Baratinha, treinador do sub-17, não pode encampar as outras duas categorias, estamos buscando parceria para fazer esse trabalho no sub-13 em alguma arena e no sub-15 em outro campo", explica.

"A princípio, vamos começar meio como 'franco-atirador,' com estrutura meio amadora, até porque estamos buscando patrocínio para arcar com os compromissos, que não são fáceis", complementa Mauro.



Futuro e modelos para o Sumov no campo

O ex-atleta afirma que uma meta para o médio/longo prazo é criar uma estrutura suficiente para abrigar uma categoria sub-20 e um time profissional, utilizando como base os trabalhos desenvolvidos no Tirol e no Atlético Cearense. Segundo ele, o nome Sumov pode potencializar esse processo de crescimento.

"O Tirol é um dos modelos que a gente imagina que possa alcançar um dia. Já estive lá, conversei com o CEO deles, trocamos ideias. Essa marca aqui (Sumov) é capaz de muita coisa. Hoje é um projeto que muita gente não acredita, mas já está saindo do papel, e pode se tornar grande", afirma.



"Uma vez que montarmos uma estrutura jurídica, administrativa e midiática muito bem feita, tenho certeza de que em um curto espaço de tempo vamos estar chegando muito próximo de alcançar categorias mais profissionais, como o sub-20 e as divisões do Campeonato Cearense", prossegue.



Mauro também avalia uma parceria com a Bertolucci Sports, grupo que agencia Reinier e que é acionista majoritário da Ferroviária-SP. Segundo ele, esses contatos ajudam na hora de prospectar os talentos locais para os clubes do eixo.

"A Ferroviária de Araraquara é um clube formador e já é uma das portas que nós temos para fazer essas avaliações, essas peneiras em São Paulo. Eu tenho acesso ao Rio de Janeiro, em clubes como Fluminense, Flamengo, o próprio Vasco. Temos algumas frentes que a gente pode abrir para garotos, para talentos que a gente reconheça que têm capacidade para ir fazer os testes fora do estado do Ceará", argumenta.



"A ideia é trazer não só o (Giuliano) Bertolucci, mas outros empresários que são amigos nossos: o pessoal ligado ao Vinícius Júnior, ligado ao Paquetá, que são empresários diferentes, mas meus amigos particulares, que a gente está sempre em contato lá no Rio", projeta.



Mauro Brasília foi jogador de futebol de salão, tendo sido um dos destaques da seleção brasileira campeã no Mundial de 1985, quando o esporte ainda era gerido pela Fifusa. Ele é pai de Reinier Jesus, um dos maiores destaques das categorias de base do Flamengos nos últimos anos. O meia-atacante está hoje no Atlético-MG, depois de passar por Real Madrid, Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada.

Já o Sumov é um dos mais tradicionais times de futsal do Ceará, tendo vencido a Taça Brasil cinco vezes entre 1972 e 1986, quando era a maior força do esporte no Brasil. O time foi campeão do torneio ainda em 2001 e acumula 22 títulos cearenses.