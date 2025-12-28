Ceará anuncia Juan Alano e segue em montagem do elenco para 2026

Foto: Divulgação/Gamba Osaka ￼JUAN Alano defendeu o Gamba Osaka, do Japão, por quatro temporadas

O Ceará segue em ritmo para a montagem do seu elenco, visando 2026. No finzinho de noite dessa sexta-feira, 26, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou o acerto com o meia-atacante Juan Alano.

Revelado pelo Internacional e com passagens destacadas pelo futebol paranaense e japonês, o atleta de 29 anos chega com a missão de compor o grupo de jogadores que terá pela frente, no ano, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O vínculo do jogador com o Vovô se estende até o fim do próximo ano.

Em sua temporada mais recente em solo japonês, defendendo o Gamba Osaka, Juan Alano manteve regularidade física, entrando em campo 33 vezes, com dois gols marcados e duas assistências registradas.

O paranaense é o segundo reforço anunciado, unindo-se ao lateral-direito Alex Silva, ex-Coritiba, na lista de novidades. A expectativa é que Alano seja integrado aos treinamentos no CT de Porangabuçu já nos próximos dias, com sua apresentação oficial agendada para a próxima sexta-feira, 2 de janeiro.

Para o setor de meio, Alano disputará vaga com Vina e Matheus Araújo. Lucas Mugni, que era outro atleta da posição, deixou o Vovô e deve assinar com o Mirassol-SP.

Analiticamente, o atleta chega, também, para suprir a carência de criatividade e velocidade pelos lados do campo. O setor de ponta direita, ocupado em 2025 pelo paraguaio Galeano — que, apesar de ser o vice-artilheiro da equipe, não vai permanecer para a disputa da Segundona —, exigia um substituto que aliasse drible e recomposição tática. A versatilidade de Alano, que pode atuar tanto centralizado quanto aberto, oferece ao comando técnico opções variadas de esquema.

A trajetória de Juan Alano é marcada por uma evolução gradual. No Internacional, clube que o formou, teve poucas chances de sequência. O brilho aumentou em 2019, durante empréstimo ao Coritiba, onde foi peça importante em 44 partidas, anotando cinco gols e quatro passes decisivos. A temporada terminou com acesso do Coxa à Série A 2020. Ou seja, no time paranaense ele conquistou o principal objetivo do ano pelo Ceará.

No Japão, consolidou-se como um jogador taticamente disciplinado. A melhor fase estatística ocorreu em 2023, quando balançou as redes sete vezes em 36 jogos. Agora, aos 29 anos, em plena maturidade profissional, Alano encerra um ciclo de seis temporadas no exterior para aceitar o desafio de liderar a retomada do Vovô.