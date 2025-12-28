Fortaleza BC leva virada do Minas e chega à quinta derrota seguida

O Fortaleza Basquete Cearense não conseguiu resistir à força ofensiva do KTO/Minas e perdeu a quinta partida consecutiva no NBB 2025–2026. Neste sábado, 27, o atual terceiro colocado bateu o Carcalaion por 99 a 81, no ginásio da Unifor, em partida que a equipe cearense liderava até o intervalo.
Do lado cearense, Dupree foi o grande destaque. Ele não só foi o cestinha da partida — ao lado de Williams — com 29 pontos, como o maior reboteiro, com 9. O norte-americano ficou os 40 minutos do jogo em quadra e acertou 11 de 23 arremessos de quadra. Salsamendi, com 20 pontos, e Popovic, com 16, também ajudaram o ataque do Fortaleza BC, que teve dificuldades de superar um terceiro quarto desastroso.
O trio foi o principal responsável por uma surpreendente liderança no intervalo da segunda etapa. O Minas, terceiro colocado do NBB agora com 15 vitórias em 18 jogos, não conseguia segurar o ataque do Carcalaion, que venceu apenas quatro das 18 partidas que fez. O primeiro quarto foi apertado, com vitória mineira por 24 a 18, mas o segundo foi um atropelo cearense.
O Fortaleza BC fez 28 pontos — 12 deles com Dupree —, contra 16 do Minas, deixando o placar em 46 a 40 pra o mandante. Na volta do intervalo, porém, o caldo entornou e o visitante mostrou porque é um dos candidatos ao título.
Com incríveis 19 pontos de Williams — que só errou um arremesso entre oito tentados —, o Minas fez 33 a 18, virando o placar e abrindo boa margem. A vantagem aumentou ainda na reta final da partida, com o time visitante fechando o placar em um largo 99 a 81.
Com isso, o Fortaleza BC acumula a quinta derrota consecutiva e corre riscos tanto de deixar a área de playoffs (primeiro a 16º), quanto de se aproximar da zona de rebaixamento (19º e 20º).
O time treinado pela sérvia-australiana Jelena Todorovic volta a quadra na segunda-feira, 29, às 19 horas, contra o Cruzeiro, novamente no ginásio da Unifor. O jogo será o último do ano e também contará como encerramento do primeiro turno do NBB 2025–2026.