Fortaleza avalia orçamento, decide encerrar futebol feminino e inicia pré-temporada

O Conselho Deliberativo do Fortaleza avaliou, na noite de ontem, o orçamento do clube para a temporada de 2026. A projeção financeira é de cerca de R$ 225 milhões. O montante representa a terceira maior previsão orçamentária da história do Tricolor do Pici, ficando atrás apenas dos números registrados em 2025, quando o clube alcançou o recorde de R$ 387,3 milhões, e de 2024, que fechou com R$ 258,5 milhões. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Saulo Alves e confirmada pela coluna Afonso Ribeiro.

Dentro do orçamento, o time tricolor prevê arrecadar quase R$ 65 milhões com a venda de atletas após a queda para a segunda divisão. Alguns nomes do atual elenco despertam interesse no mercado da bola, como Breno Lopes, Matheus Pereira e Pochettino, além de outros jogadores que podem ser negociados ao longo da temporada. O clube também tem R$ 9 milhões a receber referentes a transferências já realizadas, o que eleva para R$ 74 milhões a expectativa total de receitas com negociações de atletas em 2026.

Além disso, a diretoria projeta a contratação de R$ 42 milhões em empréstimos durante o próximo exercício. Somadas, as receitas oriundas de vendas de jogadores — tanto já concretizadas quanto futuras — e os empréstimos totalizam R$ 116 milhões, valor que corresponde a pouco mais da metade do orçamento previsto para o próximo ano, evidenciando o peso dessas operações no planejamento financeiro do clube. Conforme apurou em primeira mão a coluna Afonso Ribeiro, o Fortaleza perdeu ainda o patrocinador máster, que não seguirá no clube após o rebaixamento.

Uma decisão relevante anunciada nesta segunda-feira diz respeito ao encerramento do projeto de futebol feminino do Fortaleza em 2026. Em nota oficial, o clube informou que a SAF optou por não dar continuidade à modalidade alegando restrição orçamentária, ausência de recursos e incapacidade financeira de manutenção. O orçamento da equipe na temporada passada era de cerca de R$ 1,4 milhão. Em 2025, as Leoas conquistaram o Campeonato Cearense, a Copa Maria Bonita e garantiram o acesso inédito à Série A1 do Campeonato Brasileiro. O encerramento ocorre logo após o rebaixamento do time masculino.

Paralelamente às definições administrativas, o Fortaleza iniciou oficialmente a temporada de 2026 na tarde desta segunda-feira, 29, com a reapresentação do elenco no Pici. O primeiro dia de pré-temporada foi voltado a exames médicos, avaliações clínicas, testes físicos e atividades leves no campo e na academia, marcando o início da preparação para um calendário que terá a Série B como principal desafio.

De acordo com o clube, 22 jogadores se apresentaram, enquanto outros 11 atletas têm chegada prevista até o dia 5 de janeiro, conforme programações previamente autorizadas. O técnico Thiago Carpini, anunciado como novo comandante do Leão, ainda não esteve presente no primeiro dia de atividades por conta de uma viagem familiar agendada antes da assinatura do contrato. O treinador se apresentará ao elenco no sábado, dia 3 de janeiro, e, até lá, os treinos serão comandados por sua comissão técnica.

Fora de campo, o dia também foi marcado pela despedida de Marcelo Paz, ex-CEO da SAF. Dois dias após o anúncio oficial de sua saída, o dirigente esteve na sede do clube para se despedir de dirigentes, funcionários e jogadores. Paz assumirá nos próximos dias o cargo de executivo de futebol do Corinthians. Já anunciado como novo CEO, Pedro Martins terá a difícil missão de liderar a readequação financeira do clube, com foco na redução da folha salarial de cerca de R$ 12 milhões para aproximadamente R$ 4,5 milhões.