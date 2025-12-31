Ceará tem orçamento para 2026 definido; veja fontes receitas do clube

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou o orçamento do clube para a temporada de 2026. A proposta prevê uma receita bruta de R$ 166,5 milhões, enquanto a renda líquida está estimada em cerca de R$ 156 milhões. Entre as principais fontes de receita previstas estão os valores provenientes de direitos de transmissão, bilheteria, programa de sócio-torcedor, patrocínios, além de negociações de atletas.

Mesmo expressivo para um "patamar de Série B", o orçamento representa uma queda de R$ 63,4 milhões em relação ao projetado para 2025, o que é reflexo direto do rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o valor estipulado para 2026 supera o orçamento de 2022, que foi de R$ 163,8 milhões, e é o segundo maior da história do clube em valores nominais. Vale lembrar que, em caso de permanência na Série A para o próximo ano, o Vovô teria um orçamento de aproximadamente R$ 250 milhões.

Dentro das projeções financeiras, um dos principais objetivos do clube em 2026 é alcançar R$ 29,8 milhões em vendas de jogadores ao longo da temporada. Nesse cenário, o Alvinegro de Porangabuçu já se movimenta no mercado e está próximo de concretizar a primeira negociação de atletas em 2026, o que deve ajudar a equilibrar as contas ao longo do exercício. O zagueiro Willian Machado tem praticamente tudo acertado com o Mirassol, que irá jogar a Libertadores e a Série A na próxima temporada.

Entre as receitas detalhadas pelo clube estão: R$ 28,15 milhões em direitos de transmissão, R$ 7,5 milhões em premiações e participações, R$ 26,9 milhões com jogos, R$ 42,4 milhões oriundos de patrocínio e marketing, além dos valores previstos com vendas de atletas, receitas patrimoniais e demais entradas.

Do montante total, o Vovô estipula investir R$ 105 milhões com o futebol profissional, correspondendo a 71,8% do orçamento. Deste valor, R$ 70,6 milhões serão com salários, direitos de imagem, encargos sobre folha (INSS, FGTS e PIS), 13º salário, férias, rescisões e benefícios.

Apesar do cenário de Série B no futebol masculino, o Ceará adotará uma postura oposta à de contenção no futebol feminino. Conforme a proposta orçamentária aprovada por aclamação pelo Conselho Deliberativo, o investimento na modalidade será superior ao realizado em 2025.

De acordo com o documento divulgado pelo clube, estão previstos R$ 1.268.266,67 para o futebol feminino em 2026, sendo este o valor anual. Em comparação com o investimento desta temporada, que foi de R$ 714.200, o aumento é significativo: R$ 554.066 a mais destinados às equipes femininas. O Fortaleza, por outro lado, optou por encerrar a modalidade, mesmo tendo conquistado o acesso à Série A1 do Brasileiro Feminino.

No calendário esportivo de 2026, o futebol feminino do Ceará terá como principal desafio a disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro, além da participação na Copa do Brasil e no Campeonato Cearense.