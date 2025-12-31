Ex-Ceará e Fortaleza, Fernando Miguel anuncia aposentadoria: "Cada dia valeu a pena"

Foto: Raphael Silvestre/Guarani Fernando Miguel anunciou aposentadoria do futebol

O goleiro Fernando Miguel decidiu encerrar sua carreira como jogador de futebol profissional. Na noite desta terça-feira, 30, o veterano, que acumula passagens por Fortaleza e Ceará, publicou um post nas redes sociais anunciando a aposentadoria do esporte.

Recentemente, ele havia sido anunciado como reforço do Guarani-SP para a disputa da temporada de 2026. No entanto, acabou rescindindo o contrato em comum acordo com o clube após relatar dores no joelho esquerdo, o mesmo que passou por cirurgia em 2024 — período que esteve no Vovô.

"Compartilho com vocês a decisão mais difícil da minha vida: PARAR DE JOGAR. Ser um atleta profissional de futebol foi um sonho e eu o vivi da infância até o dia de hoje. Com toda minha força, com toda a minha paixão, com toda a responsabilidade e respeito que tenho. Me retiro sem lamento. As marcas que vou levar comigo, no corpo e na alma, fazem parte das lembranças dos que batalham, que levam o corpo ao limite e são fiéis aos compromissos que assumem e sempre tentam ir além", escreveu.

Na legenda, o agora ex-arqueiro de 40 anos também agradeceu aos profissionais que trabalharam com ele durante a carreira. Conforme apuração do Esportes O POVO, Fernando Miguel sempre foi bem avaliado nos clubes por onde passou devido à sua postura profissional e liderança.

"Obrigado meus companheiros de campo, obrigado dirigentes, preparadores, técnicos e a todos que fazem parte do universo futebol. Cada dia valeu a pena. Bom, é isso. Grato a tudo e a todos, grato principalmente a Deus, por sua graça e favor. OBRIGADO, FUTEBOL", finalizou.

No futebol cearense, Fernando Miguel defendeu o Fortaleza entre 2022 e 2023, quando disputou 54 jogos. No Ceará, atuou nas temporadas de 2024 e 2025 e registrou 19 aparições em campo — em Porangabuçu, porém, sofreu com lesões. Em solo alencarino, ele foi tetracampeão do Campeonato Cearense: 2022, 2023, 2024 e 2025. O gaúcho também defendeu Atlético-GO, Vasco, Vitória, Juventude, Lajaedense, Esportivo, Londrina, Arapongas, Novo Hamburgo, Porto Alegre e GE Brasil.