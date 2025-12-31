Fortaleza tem contraste de desempenho em modalidades durante 2025

Se no futebol masculino o Fortaleza encerrou a temporada com o rebaixamento à Série B, em outras modalidades o cenário foi marcado por contrastes.

No futebol feminino, por exemplo, o clube viveu o momento mais vitorioso desde a criação do projeto. As Leoas conquistaram o Campeonato Cearense, a Copa Maria Bonita e, como principal feito, garantiram o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro, alcançando pela primeira vez a elite nacional. Apesar do sucesso esportivo, a SAF do Fortaleza decidiu encerrar o futebol feminino em 2026. Em nota oficial, o clube alegou restrição orçamentária para a manutenção do projeto.

No futsal, o Tricolor teve uma temporada de resultados irregulares. A equipe foi eliminada na semifinal do Campeonato Cearense, após derrota para o Ipu, caiu nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, diante do Atlético Piauiense — eventual campeão —, e terminou como vice-campeã da Taça Brasil 1ª Divisão, ao ser superado pelo SER Santiago-RS na decisão. Em contrapartida, o clube obteve destaque nas categorias de base ao conquistar o Campeonato Cearense Sub-20 de 2025.

Já no basquete, os resultados ficaram aquém do esperado. No NBB 2024/25, o Fortaleza terminou na lanterna da competição, com 34 jogos disputados, somando 10 vitórias e 24 derrotas, o que representou um aproveitamento de apenas 29,4%. Na edição 2025/26, ainda em andamento, o panorama segue negativo: em 19 partidas, o Carcalaion registra quatro vitórias e 15 derrotas.