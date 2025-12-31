SAF do Fortaleza notifica Marcelo Paz e exige pagamento por quebra de contrato

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva

O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza enviou uma notificação nesta terça-feira, 30, para Marcelo Paz, ex-CEO do clube, cobrando o pagamento de R$ 1 milhão, valor referente à cláusula de renúncia que havia em seu contrato. A informação é do jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.

Conforme apurou o Esportes O POVO, Marcelo Paz entregou oficialmente sua carta de renúncia ao Fortaleza na última segunda-feira, 29. O dirigente tinha vínculo firmado com a SAF do Tricolor até o final de 2026 e, com a rescisão contratual, teria de pagar a multa prevista no documento.

Outro tópico previsto no contrato que não foi realizado por Marcelo Paz é o período de transição. Ele teria de acompanhar o início do trabalho de seu sucessor no cargo, no caso, Pedro Martins, oficializado no domingo passado, 28. O ex-CEO do Leão, inclusive, já está em São Paulo para dar início ao cargo de executivo do Corinthians.

O Esportes O POVO entrou em contato com Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, que confirmou o envio da notificação para Marcelo Paz, mas não falou sobre o valor da multa rescisória em respeito aos termos de confidencialidade do contrato.

"Ele (Marcelo Paz) formalizou a renúncia, e eu encaminhei uma notificação solicitando o cumprimento do que estava estabelecido em contrato. Como o contrato tem termos de confidencialidade, não posso revelar os pontos que foram citados nessa notificação", explicou Fabiano Barreira.

O Esportes O POVO também entrou em contato com Marcelo Paz, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. (Mateus Moura)