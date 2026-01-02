Ceará acerta venda de Guilherme para clube da Turquia por R$ 10 milhões; veja detalhes

Foto: SAMUEL SETUBAL / O POVO Guilherme, atacante do Ceará, em duelo contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste

Após acertar a venda do zagueiro Willian Machado para o Mirassol, o Ceará concretizou uma nova negociação no mercado da bola: a transferência do atacante Guilherme para o Goztepe, da Turquia. O Esportes O POVO apurou que o valor total da transação é de 1,55 milhão de euros, equivalente a R$ 10 milhões na cotação desta quarta-feira, 31.

Deste montante, o Alvinegro de Porangabuçu tem direito à metade, ou seja, R$ 5 milhões. Isso porque o clube cearense detinha apenas 50% dos direitos econômicos de Guilherme, percentual que foi adquirido no dia 24 de maio de 2025, por R$ 400 mil. O restante pertence ao Boston City, de Minas Gerais.

Guilherme, inclusive, já está na Turquia, finalizando o processo de exames médicos para que o negócio seja oficialmente concluído. O Ceará, portanto, deve anunciar a venda nos próximos dias. No Goztepe, o atacante encontrará diversos brasileiros no elenco — seis ao todo —, além de Bolívar Silveira, que atua como chefe de análise de mercado do clube turco.

O jovem atacante, de 20 anos, se destacou no início de 2025 após boa participação na Copinha e passou a ganhar espaço no time principal do Alvinegro de Porangabuçu, então comandado pelo treinador Léo Condé. Ao todo, disputou 17 jogos entre os profissionais, recorte no qual anotou um gol e deu uma assistência.

Guilherme já foi procurado por um clube da Turquia anteriormente

No segundo semestre de 2025, Guilherme chegou a receber uma sondagem de um clube turco, mas as conversas com o Ceará não avançaram. Na ocasião, o time propôs um empréstimo com opção de compra, mas o Alvinegro considerou o modelo oferecido pouco interessante naquele momento.