Fortaleza acerta a contratação por empréstimo do volante Ronald, do Grêmio

Foto: Bruno Corsino/ACG Ronald defendeu o Atlético-GO na temporada de 2025

O Fortaleza acertou a contratação de um novo reforço para a temporada de 2026: o volante Ronald, de 22 anos. O jogador, que atuou no Atlético-GO neste ano, chega ao Tricolor do Pici por empréstimo do Grêmio – o anúncio oficial deve ocorrer em breve. A informação foi divulgada inicialmente por Victor Pimenta, do canal PimenTV, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Ainda segundo apuração do Esportes O POVO, o Fortaleza precisou vencer alguns concorrentes no mercado da bola pelo volante. O Grêmio, inclusive, já notificou os outros clubes interessados de que o negócio com o Leão foi fechado. Outro fator determinante foi a vontade do próprio Ronald em defender o time cearense em 2026.

Com toda a categoria de base feita no Grêmio, Ronald passou a ganhar espaço no plantel profissional da equipe gaúcha em 2024, quando disputou 14 partidas com o time principal. No início de 2025, chegou a ter mais espaço no Imortal, sobretudo em duelos da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A.

No segundo semestre da temporada, porém, o Grêmio aceitou emprestar Ronald para o Atlético-GO. O volante estreou com a camisa do Dragão na 24ª rodada da Série B e foi titular em todos os jogos subsequentes da equipe – com exceção do último jogo do certame, por estar suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Ronald, portanto, é o segundo reforço contratado pelo Fortaleza para 2026. O primeiro anunciado foi o lateral-direito Mailton, cedido por empréstimo pelo São Paulo.

Ronald tem passagem de sucesso pela base da seleção brasileira

Destaque na base do Grêmio, Ronald também acumula sucessos vestindo a camisa da seleção brasileira sub-20. Com a Amarelinha, o volante foi campeão do Sul-Americano e dos Jogos Pan-Americanos, ambos em 2023.

Com participação de João Pedro Oliveira.

