Com Mozart, Ceará se apresenta em Porangabuçu para temporada de 2026

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Mozart, técnico do Ceará, durante primeiro treino em Porangabuçu

Sob o comando do técnico Mozart Santos, o Ceará se apresentou na tarde desta sexta-feira, 2, no CT de Porangabuçu. Após cinco dias de atividades realizadas de forma remota, o elenco alvinegro fez os primeiros trabalhos em campo com foco na temporada de 2026.

No período à distância, os atletas cumpriram uma programação elaborada pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp). Conforme informou o clube, a rotina incluiu trabalhos de força, exercícios preventivos voltados à proteção das articulações e atividades aeróbicas, realizadas tanto nas residências dos jogadores quanto em academias próprias, do clube ou de condomínios. De acordo com o preparador físico Roberto Farias, a resposta do grupo foi bastante positiva.

"Tivemos um comprometimento acima da média, inclusive superando nossas expectativas iniciais. A grande maioria dos atletas optou por realizar os treinos em academias, o que facilitou a manutenção do condicionamento físico", avaliou.

A estreia do Ceará na temporada está marcada para o dia 10 de janeiro. Na ocasião, o time comandado por Mozart enfrentará o Floresta, às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada do Grupo A do Campeonato Cearense.

Pensando em 2026, o Vovô já anunciou as contratações do lateral-direito Alex Silva, que conquistou a Série B pelo Coritiba no ano passado, e do atacante Juan Alano, que estava no futebol japonês desde 2020. Além deles, o clube está próximo de oficializar a chegada em definitivo do zagueiro Lucas Oliveira, em negociação avançada após sua saída do Vasco. Outro caso encaminhado é o de Vinícius Zanocelo, que aguarda apenas a assinatura do Santos para que o Ceará conclua a compra em definitivo.

O elenco também ganhará o reforço do lateral-esquerdo Fernando, que será anunciado nos próximos dias. O jogador, que estava no Athletico-PR, chega com contrato definitivo até o fim de 2026.

Entre os remanescentes do elenco estão os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon e Éder; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; além dos atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.

No início do Campeonato Cearense, o Ceará apostará fortemente nas categorias de base. A expectativa interna é de que jovens como o lateral-direito Aloísio, o zagueiro Gabriel Uchella, o volante João Gabriel e o atacante Giulio ganhem espaço e protagonismo no elenco principal.

Neste ano, o time alvinegro disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.