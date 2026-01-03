Felipe Jonatan aciona Fortaleza na Justiça, cobra salários atrasados e pede rescisão

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Lateral-esquerdo Felipe Jonatan em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos

Após Bruno Pacheco acionar judicialmente o Fortaleza, foi a vez do lateral-esquerdo Felipe Jonatan tomar a mesma decisão e processar o clube por dívidas trabalhistas, que incluem diversos atrasos salariais. No documento da ação, cujo valor total é de R$ 5.373.620,89, ao qual o Esportes O POVO teve acesso, o jogador também pede a rescisão indireta com o Leão do Pici.

A alegação da defesa de Felipe Jonatan é de atrasos referentes aos dois últimos meses de salário (novembro e dezembro), além de férias, décimo terceiro salário e luvas. O jogador tem vínculo com o Fortaleza até abril de 2027 e está emprestado ao Mirassol-SP até o fim do Campeonato Paulista de 2026.

No acordo de empréstimo firmado entre Fortaleza e Mirassol, os vencimentos do lateral-esquerdo foram divididos entre os dois clubes. O Tricolor é responsável pelo pagamento dos salários via CLT, no valor de R$ 180 mil, enquanto o clube paulista arca com os direitos de imagem, que, segundo apuração do Esportes O POVO, estão em dia — no valor de R$ 120 mil.

Dos R$ 5,3 milhões cobrados por Felipe Jonatan na Justiça, a maior parte corresponde ao pedido de rescisão indireta. Caso seja acatado pelo juiz, o lateral ficaria livre no mercado, passando a ser dono de todo o direito econômico que antes pertencia ao Fortaleza. Além disso, o clube teria que arcar com todo o salário do atleta até o final do contrato, o que representa cerca de R$ 3 milhões.

Fontes ligadas ao jogador relatam que Felipe Jonatan procurou o Fortaleza para tentar resolver as pendências de forma administrativa, mas não havia, à época, previsão de pagamento. Houve, também, uma tentativa de rescisão amigável, que não se concretizou. A reportagem procurou o clube, que optou por não se manifestar.

Apesar da situação, o lateral se reapresentou normalmente e iniciou a preparação para a temporada com o elenco do Mirassol no último dia 26 de dezembro. Em 2025, ele disputou sete partidas pela equipe paulista e deu uma assistência.

Já pelo Fortaleza, em 2025, Felipe Jonatan atuou em apenas duas partidas antes de ser emprestado. No meio da temporada passada, o jogador chegou a ser afastado do elenco principal, passando a treinar separado. Fontes ligadas ao Fortaleza alegam que, na época, o atleta teve problemas internos com Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do time.

Na ação, inclusive, Felipe Jonatan acusa o Fortaleza de assédio moral por ter sido afastado dos treinos com os demais jogadores do plantel e pede indenização de R$ 180 mil.

Contratado pelo Fortaleza em 2024, o lateral-esquerdo disputou 26 jogos com a camisa tricolor. Além do Leão do Pici e do Mirassol, Felipe Jonatan defendeu o Ceará, clube que o revelou, e o Santos. Na temporada passada, pelo Leão Caipira, teve passagem de pouco destaque: foi banco de Reinaldo e participou de somente sete partidas, período em que contribuiu diretamente com uma assistência.

Valores detalhados da ação de Felipe Jonatan contra o Fortaleza:

Salários atrasados: R$ 360 mil



Luvas vencidas e vincendas: R$ 300 mil



13º salário de 2025: R$ 180 mil



Férias: R$ 180 mil



FGTS: R$ 21 mil



Multa de 40% do FGTS: R$ 175 mil



Multa do artigo 477 da CLT: R$ 180 mil



Cláusula Compensatória: R$3.096.000,00



Assédio Moral: R$ 180 mil



Sucumbência: R$ 700 mil



Valor total: R$5.373,620,89



Com Lucas Mota.