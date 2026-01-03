Gabigol é emprestado pelo Cruzeiro e volta ao Santos após 8 anos

Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, deixa o Cruzeiro para jogar no Santos ao lado de Neymar

Gabriel Barbosa, o Gabigol, será companheiro de Neymar no Santos em 2026, cedido por empréstimo pelo Cruzeiro, informaram dirigentes de ambos os clubes nesta sexta-feira (2).

Após concluir os exames médicos de rotina para assinar o contrato, o atacante de 29 anos começará um novo capítulo no clube que o revelou para o futebol. O salário do jogador, que gira em torno de R$ 2,5 milhões, será dividido entre Santos e Cruzeiro. Não haverá compensação financeira para a concretização do empréstimo.

"Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde o ano passado, desde dezembro, até agora, é vontade dele retornar à sua casa", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao confirmar a transferência.

"Ele está concentrado e está preparado e determinado para estar ajudando num ano que será muito desafiador, um ano difícil, de muitas competições", acrescentou Teixeira.

O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, também confirmou o empréstimo de um ano em entrevista à rádio Itatiaia. "Vai ser um final feliz para ambos", disse o dirigente.

Gabigol, que chegou ao Cruzeiro depois de deixar o Flamengo, marcou seis gols e deu duas assistências no Campeonato Brasileiro de 2025. O atacante buscava novos ares após perder espaço no time mineiro com a ascensão de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols.

Gabigol se torna agora a primeira contratação confirmada do Santos, após o clube finalizar na quarta-feira um acordo para estender o contrato de Neymar até 31 de dezembro de 2026.

O atacante é cria das categorias de base santista e retorna ao clube após oito anos.

No Peixe, Gabriel soma 210 jogso em duas passagens, com 84 gols marcados e 13 assistências cedidas. Em 2018, última temporada que vestiu a camisa do time paulista, o centroavante terminou o ano como artilheiro do Brasileirão, com 18 gols. Ele conquistou pelo Santos os títulos do Campeonato Paulista de 2015 e 2016.

Ativo no mercado, o Santos também está de olho no atacante Rony, do Atlético-MG. O jogador tem contrato até 2027 com o Galo, que está disposto a negociá-lo. (AFP



