Guilherme Arana deixa o Atlético-MG para reforçar o Fluminense

Foto: Pedro Souza / Atlético Mineiro Guilherme Arana deixa o Galo após seis temporadas

O Fluminense acertou a contratação de Guilherme Arana, lateral-esquerdo que estava no Atlético-MG, por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões). O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro neste final de semana para realizar os exames médicos e assinar com o Tricolor das Laranjeiras. A informação foi divulgada pela Itatiaia Esporte.

Contratado em 2020 pelo Galo, Arana se identificou com a torcida e se tornou um dos líderes do elenco. Marcado pelo seu estilo ofensivo, o lateral ajudou o Atlético a conquistar nove títulos durante sua passagem, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em 2021.

No Flu, Arana chega com status de titular absoluto. No elenco, o clube tem ainda para a posição Renê e Gabriel Fuentes.

"Toda despedida é difícil, ainda mais quando você fica em lugar bastante tempo. Mas são ciclos, o futebol é assim mesmo. Estou aqui há seis temporadas. Ficarão muitas recordações. Sempre procurei dar o meu melhor com a camisa do Galo. Quando cheguei aqui, disse que queria entrar na história do clube. Acredito que escrevi, deixei um legado", disse o jogador em entrevista à TV Globo.

Com a camisa alvinegra, foram 271 jogos, 23 gols marcados e 37 assistências, números expressivos para um jogador da sua posição. Na última temporada, Guilherme atuou em 49 partidas e participou de quatro gols.

O Galo já contratou uma reposição para a lacuna deixada na lateral esquerda. Trata-se de Renan Lodi, ex-Seleção Brasileira, que assinou com o clube mineiro por cinco anos e foi anunciado na semana passada. (Gazeta Esportiva)



