Negócio fechado: Ceará compra o lateral-esquerdo Fernando, do Athletico-PR

Foto: JOSÉ TRAMONTIN/ATHLETICO-PR Fernando estava no Athletico-PR desde 2023 e foi comprado pelo Ceará

O Ceará acertou a compra do lateral-esquerdo Fernando, do Athletico-PR. A coluna apurou que o Alvinegro está pagando R$ 1,5 milhão para ter o atleta de 26 anos em definitivo na temporada de 2026. O clube resolve os últimos detalhes trâmites burocráticos para anunciar o jogador oficialmente.

Aos 26 anos, Fernando chega ao Ceará para integrar um setor completamente reformulado para 2026 após as saídas de Matheus Bahia e Nicolas. O gaúcho de Santa Maria-RS foi revelado pela Chapecoense e estava no Athletico-PR desde 2023.

Ao todo, o lateral-esquerdo disputou 63 partidas pelo Furacão em três temporadas. O atleta teve um bom início no clube logo em seu primeiro ano, mas sofreu um grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em junho de 2023, que o afastou nove meses do gramado.

Depois da lesão, Fernando não conseguiu recuperar espaço na equipe. Em 2024, foram 23 jogos disputados, enquanto em 2025, 25.

A Série B do Campeonato Brasileiro foi a competição que o jogador mais disputou na carreira, com 44 jogos no currículo. Ele atuou no torneio em 2022 pela Chapecoense e em 2025 pelo Athletico-PR.