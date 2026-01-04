Ceará vence Olímpico-SE por 2 a 0 na estreia da Copinha 2026

Foto: Alessandro Brito Ceará estreou na Copinha 2026 com vitória sobre o Olímpico-SE

O Ceará estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Na noite de ontem, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP), o Vovô venceu o Olímpico-SE por 2 a 0, no jogo de abertura do Grupo 6 da principal competição de base do país. Os gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo, em lance de gol contra, e nos minutos finais, com José Antônio.

Desde o apito inicial, o Alvinegro de Porangabuçu tomou as rédeas da partida e se impôs como a equipe mais ofensiva em campo. Apostando muito na velocidade pelos lados, o time cearense encontrou nos pontas suas principais ações. Pelo lado direito, Bruninho, camisa 11, foi bastante acionado e criou jogadas perigosas, enquanto Adriano, com a camisa 7, também incomodou pela esquerda.

A superioridade cearense, inclusive, ficou clara logo nos minutos iniciais, quando Bruninho arriscou boa finalização, obrigando o goleiro Cauã a fazer grande defesa para evitar o primeiro gol. O Ceará seguiu pressionando e criou novas oportunidades, como no chute de fora da área de Riquelme, que passou com perigo.

A insistência foi recompensada em cobrança de escanteio: Kerlon apareceu livre na área, cabeceou, e a bola acabou desviando no lateral Thelo, do Olímpico, antes de vencer o goleiro Cauã, assinalando o gol contra que abriu o placar no Prudentão.

Em desvantagem, o Olímpico tentou reagir principalmente com Alexandre, camisa 10. O meia arriscou chutes de fora da área e, em sua melhor chance, acertou um voleio após sobra do zagueiro Kaique, com a bola passando muito perto da trave defendida por David. Apesar disso, a equipe sergipana não conseguiu transformar a tentativa de reação em gol.

No segundo tempo, o Ceará manteve o controle do confronto, administrou a vantagem e seguiu mais organizado em campo, enquanto que o time sergipano mostrou nervosismo nas chegadas ao último terço do campo. Nos minutos finais, o Olímpico até ensaiou uma pressão, mas foi o Alvinegro quem ampliou o placar: após bela jogada de Nicolas no lado direito, José Antônio recebeu, girou e chutou para balançar as redes.

Com o resultado, o Vovô assume a liderança do Grupo 6, empatado em pontos com o Grêmio Prudente, que ocupa a vice-liderança. O próximo compromisso cearense na Copinha será na terça-feira, 6, às 21h30min, quando enfrenta o Carajás-PA, novamente no Estádio Prudentão.

A jornada do clube na fase de grupos será finalizada na sexta-feira, 9, diante do Grêmio Prudente, em jogo que pode marcar o confronto pela liderança da chave.

