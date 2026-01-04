Fortaleza estreia na Copinha diante do Centro Olímpico-SP neste domingo, 4

Foto: João Moura e Felipe Honorato / Fortaleza EC O elenco sub-20 do Fortaleza é o atual bicampeão estadual e vem de boas campanhas em torneios nacionais em 2025

Após uma temporada de 2025 de bons resultados no sub-20, o Fortaleza chega para a Copa São Paulo de Futebol Júnior com expectativas elevadas. O Tricolor do Pici faz sua estreia na competição neste domingo, 4, quando enfrenta o Centro Olímpico-SP, às 13 horas, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP) – cidade-sede do Leão na primeira fase.

Indo para a sua 23ª disputa da Copinha, o Leão faz parte do Grupo 23, composto também pelo Confiança-PB, o qual enfrenta na próxima quarta-feira, 7, às 15h15min, e pelo União Mogi-SP, cujo duelo acontece no domingo seguinte, 10, também às 15h15min. O elenco cearense encerrou sua preparação para o certame na última sexta-feira, dia em que também embarcou para São Paulo.

Sob comando do técnico Léo Porto, 24 atletas dos 40 inscritos foram relacionados para a Copinha, com o restante podendo ser acionado, caso necessário, durante o decorrer do campeonato. Entre os jogadores que se encontram em Mogi das Cruzes, o lateral Guilherme Moura, o volante Bruninho, o zagueiro Kauã Rocha, o meia Lucas Emanoel e o goleiro Cássio se destacaram no ano passado.

Em 2025, vale ressaltar, o time sub-20 do Fortaleza se consagrou bicampeão estadual, além de ter feito boas campanhas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria, torneios em que chegou até as quartas de final. Na Copa do Nordeste e na Taça Fares Lopes, o Leão do Pici caiu na semifinal.

“A temporada de 2025 foi muito boa para nós. Tivemos um elevado número de jogos, fomos bicampeões cearenses e destaque tanto em competições regionais quanto nacionais. Esse número elevado de partidas traz uma experiência muito boa a esses jogadores, por terem vivido diferentes situações em diferentes formatos de campeonatos. O êxito na maioria deles fortalece ainda mais esta formação”, comentou Léo Porto, técnico do Fortaleza Sub-20.

Internamente, o desejo no Fortaleza é de tentar superar as campanhas protagonizadas em 2008 e 2023, quando chegou até as quartas de final da Copinha, sendo estes os melhores desempenhos do clube no certame. Na temporada de 2008, o Leão eliminou equipes como Coritiba e Corinthians antes de cair para o Rio Branco – que foi finalista naquela edição. Já em 2023, o Tricolor caiu para o Santos.

Adversário do Fortaleza, o Centro Olímpico vai disputar pela primeira vez em sua história a Copinha. A equipe, na temporada passada, teve a Série B do Campeonato Paulista como principal competição do calendário, na qual mostrou desempenho mediano: em 12 jogos, conquistou quatro vitórias, empatou quatro vezes e foi derrotada em quatro ocasiões.