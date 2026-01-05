Ceará concretiza venda de Guilherme e acerta chegada de goleiro junto ao Grêmio

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Guilherme deixou o Ceará rumo ao Goztepe, da Turquia

Em reformulação, o Ceará fez dois movimentos importantes na tarde de ontem ao oficializar a venda do atacante Guilherme ao Goztepe, da Turquia, e encaminhar a contratação do goleiro Jorge, que pertence ao Grêmio.

A negociação envolvendo o atacante prevê o pagamento de 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 8,9 milhões na cotação atual) pela aquisição de 85% dos direitos econômicos do jogador. Revelado pelo Vovô, o atleta de 20 anos ganhou projeção no início de 2025, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e passou a receber oportunidades no elenco profissional sob o comando de Léo Condé.

Ao longo da última temporada, Guilherme disputou 17 partidas pela equipe principal do Vovô, período em que marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Apesar do número modesto de participações diretas em gols, o jovem foi visto internamente como um ativo importante de mercado, o que acabou facilitando a concretização da venda ao futebol europeu.

Em comunicado oficial, o Alvinegro de Porangabuçu agradeceu ao atleta pelo período em que defendeu o clube e desejou sucesso na continuidade da carreira. "O Time do Povo agradece a Guilherme pela entrega no período em que representou a camisa alvinegra e deseja sucesso para o atleta na sequência de sua trajetória", destacou a nota.

No Goztepe, ele encontrará um ambiente com jogadores brasileiros. O elenco do clube turco conta atualmente com seis atletas do Brasil, além de Bolívar Silveira, que atua como chefe de análise de mercado da equipe.

Paralelamente à venda do atacante, o Ceará avançou na formatação do elenco e encaminhou a contratação do goleiro Jorge, de 24 anos, junto ao Grêmio. O arqueiro chega por empréstimo até o fim da temporada e disputará posição com Bruno Ferreira, titular do Vovô nas duas últimas temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Leonardo Oliveira, da GZH, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Natural de Santa Cruz do Sul (RS), Jorge construiu praticamente toda a sua trajetória no futebol gaúcho, com passagens por Avenida, São Borja, Glória, Gaúcho e Pelotas. Fora do Rio Grande do Sul, atuou por América de Teófilo Otoni-MG e Itabuna-BA, sendo o Alvinegro de Porangabuçu apenas a terceira experiência do goleiro longe do estado natal.

Contratado pelo Grêmio após boas atuações pelo Pelotas no Campeonato Gaúcho, ele acabou não recebendo oportunidades no time principal do Tricolor, sendo a terceira opção da posição, atrás de Tiago Volpi e Gabriel Grando. Avaliado pelo técnico Luis Castro, o jogador acabou liberado para ganhar rodagem no Vovô.

A chegada do novo goleiro ocorre em um momento de instabilidade no setor. Bruno Ferreira terminou a última temporada sob críticas após falhas na reta final da Série A, enquanto Richard, que passou grande parte de 2025 lesionado, tenta recuperar espaço no elenco em 2026.