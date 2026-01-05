Cearenses, Norde e Ceará Vôlei vivem bom momento na Superliga B

Foto: Stephan Eilert/ Norde Vôlei Partida do Norde Vôlei no Ginásio Aécio de Borba

A temporada de 2025/26 da Superliga B de Vôlei tem ganhado um significado especial para o esporte cearense. Representando o Estado nas competições masculina e feminina, respectivamente, Norde Vôlei e Ceará Vôlei buscam bons resultados, mas também, consolidar o Nordeste no cenário nacional da modalidade.

Na disputa masculina, o Norde Vôlei iniciou mostrando competitividade e organização. Com um elenco estruturado, montado para esta temporada e com foco no acesso à elite, a equipe vem se destacando nas primeiras rodadas e reforçando a confiança em um projeto que aposta na continuidade e no crescimento da Superliga B.

À frente do projeto Norde Vôlei, o técnico Marcelo Negrão traz um currículo que ultrapassa gerações no vôlei brasileiro. Ídolo da década de 1990, Negrão foi peça fundamental na conquista do ouro olímpico em Barcelona-1992, quando, aos 19 anos, executou o saque que garantiu o título histórico para o Brasil, o primeiro topo de pódio da seleção masculina em esportes coletivos.

O Norde Vôlei foi fundado em 2024 por Marcelo com sede em Fortaleza, em uma missão de fortalecer o voleibol do Nordeste. O clube já conquistou a etapa nordestina na Superliga C e garantiu a vaga para a atual Superliga B, além de ser campeão da II Copa Ceará de vôlei.

Sobre o início promissor da temporada, o técnico afirmou que os resultados refletem o comprometimento do grupo.

“O início está sendo muito bom. Sabemos que cada jogo é uma final e que todos os times são fortes, por isso não relaxamos. A torcida está nos apoiando muito e isso é um diferencial do qual sou muito grato, por lotarem o ginásio e apoiarem a equipe. Todos os jogadores já sabem desde o começo que nosso objetivo é subir para a Liga A”, declarou.

Na Superliga B masculina, o Norde Vôlei está na liderança com 11 pontos, sustentando uma campanha consistente e com objetivo claro do acesso.

Ceará quer brigar por acesso no feminino

Já no feminino, o Ceará Vôlei vive um momento de afirmação. A equipe alvinegra entrou na competição com uma base reforçada e tem demonstrado consistência dentro de quadra. Os resultados iniciais e o desempenho coletivo são positivos.

Comemoração da equipe alvinegra em partida no Ginásio Aécio de Borba Crédito: Gabriel Silva/ Ceará SC

Mantendo-se entre as primeiras colocações da tabela e dentro do planejamento da comissão técnica. Para o Raphael Dantas, treinador da equipe, o início atende às expectativas, ainda que exista margem clara para evolução.

“Avalio o início como satisfatório. Poderia ter sido um pouco melhor. Batemos na trave contra Chapecó, mas conseguimos trazer um ponto. Contra o Flamengo, não fizemos três pontos, fizemos dois. Estou satisfeito, mas acreditando que poderia ser mais”, analisou.

Segundo Raphael, o principal avanço tem sido o entendimento coletivo do modelo de jogo, algo que tende a se consolidar com o tempo e com o calendário. “Jogo a jogo, as atletas estão entendendo melhor o sistema de jogo, estamos nos entrosando. Estamos na expectativa por um crescimento. Em relação à tabela, está dentro do que desejamos", disse.

No feminino, o Ceará está na 3ª posição com 9 pontos dentro da zona de disputa direta pelas vagas do acesso. Agora, mais do que resultados pontuais, Norde e Ceará Vôlei representam o mesmo movimento: crescer e fortalecer o voleibol cearense no cenário regional e nacional.